Als neuer Deutschland-Chef möchte Florian Hartwig das Wachstum von Palo Alto Networks hier zu Lande beschleunigen. Hierfür kümmert er sich nun m alle deutschen Unternehmenskunden - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu den DAX 40-Konzernen. Dabei berichtet er an Klaus Bürg, VP EMEA Central bei Palo Alto Networks, den er noch von seiner gemeinsamen Zeit bei AWS kennt.

Hartwig folgte nämlich Klaus Bürg als Deutschland-Chef bei AWS im Juli 2022 nach, nun sind sie wieder in einem Unternehmen vereint. Bei AWS gelang es ihm, das Geschäft in Deutschland deutlich nach oben zu treiben. Hartwig heuerte im Jahre 2016 bei der Amazon-Tochter an, zuerst als Vertriebsleiter, danach baute er bei AWS das Enterprise-Geschäfts in Deutschland auf.

Davor war fast 15 Jahre lang in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen bei Hewlett Packard und der von HP übernommenen Compaq tätig, wo er globale Accounts betreute. Hartwig hat Betriebswirtschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg studiert und einen MBA an der City, University of London erworben.

Nun freut er sich, die neue Herausforderung bei Palo Alto Networks angenommen zu haben, um gemeinsam mit seinem Team, auch dem Deutschland-Channel-Chef Marc Müller, Kunden vor Cybergefahren mittels der eigenen IT-Security-Lösungen zu schützen. "Darüber hinaus ist es mir eine Ehre, den Aufbau und die Skalierung eines wachstumsstarken Technologieunternehmens im Zeitalter von Cloud und KI mitzugestalten und dabei etwas für die Unternehmenslandschaft in Deutschland sowie die Gesellschaft im Allgemeinen zu tun", sagt Florian Hartwig weiter.

Auch sein alter und neuer Chef Klaus Bürg freut sich, ihn als neuen Deutschland-Chef zu Palo Alto Networks geholt zu haben: "Florian ist eine starke und mutige Führungspersönlichkeit, die über einen ausgeprägten Geschäftssinn verfügt. Er bringt nicht nur bedeutendes Fachwissen mit, sondern zeigt auch eine Leidenschaft für den Aufbau und Skalierung leistungsstarker Teams in einem Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter ihr Bestes geben", da ist sich Palo Alto Networks' Europa-Chef ganz sicher.

Als Vice President Germany bei Palo Alto Networks folgt Hartwig auf Sascha Puljic, der zu Zscaler gewechselt ist.



