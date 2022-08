Gábor Szilágyi, seit Februar 2022 Deutschland-Chef von MediaMarktSaturn, hat aus persönlichen Gründen den Vorsitz der Geschäftsführung in Deutschland abgegeben und ist in seine Heimat Ungarn zurückgekehrt. Dort wird er zum 1. Oktober 2022 erneut die Führung der ungarischen Landesgesellschaft übernehmen.

Seine Stelle als Deutschland-Chef wird am 15. August 2022 Sascha Mager antreten, bisheriger Chief Digital Officer (CDO) und Mitglied des Executive Committee der MediaMarktSaturn Retail Group. Letzte Position behält er bei.

Mager ist erst seit Jahresbeginn bei MediaMarktSaturn angestellt, davor war er viereinhalb Jahre als Digitalisierungsexperte bei E.On beschäftigt. Von 2013 bis 2016 arbeitete er auf verschiedenen Positionen bei dem australischen Elektronik-Retailer Telstra. Von 2008 bis 2013 war Mager bei Vodafone tätig, zuletzt war er dort für das Device-Geschäft verantwortlich. Davor arbeitet er fast drei Jahre lang für T-Mobile Deutschland. Seine berufliche Laufbahn startete der promovierte Diplomphysiker (RWTH Aachen) bei der Boston Consulting Group (BCG).

Karsten Wildberger, globaler CEO von MediaMarktSaturn, ist sich sicher, dass Mager gemeinsam mit seinem Team die größte Landesgesellschaft der Retail-Gruppe erfolgreich weiterentwickeln wird: "Mit ihm als internem Nachfolger sorgen wir für einen nahtlosen Übergang in unserer Führung. Als CDO der gesamten Gruppe hat Mager bereits in den vergangenen Monaten unser Digitalgeschäft in Deutschland maßgeblich gestützt. Zugleich hat Mager erste, wichtige Impulse zur weiteren Stärkung des stationären Geschäfts hier zu Lande gesetzt." Ferner betont der CEO, dass man mit dieser Neubesetzung keine zusätzliche Zentralstrukturen geschaffen und das Unternehmen schlank gehalten habe.

Darüber hinaus bedankt sich Wildberger bei Magers Vorgänger: "Wir respektieren die Entscheidung von Gábor Szilágyi und freuen uns, dass er mit seinem Talent und seiner Erfahrung unserem Unternehmen erhalten bleibt".

