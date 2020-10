Tata Consultancy Services (TCS) hat Bhuwan Agrawal zum neuen Geschäftsführer in Deutschland und Österreich ernannt. Sein Vorgänger Sapthagiri Chapalapalli steigt innerhalb des Unternehmens zum Europachef auf. Ingo Rosenstein übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei dem IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen die Position des stellvertretenden Landeschefs.

Bhuwan Agrawal ist seit 18 Jahren bei dem indischen IT-Dienstleister. Er war zuletzt Head of Retail in Nordamerika. "TCS hat in Deutschland ein beeindruckendes Wachstum gezeigt und setzt gemeinsam mit Kunden aus unterschiedlichen Branchen digitale Transformationsprojekte um", sagt Agrawal. "Entscheidend ist dabei die Zufriedenheit unserer Kunden, mit denen wir häufig seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe."

Ingo Rosenstein, der neue stellvertretende Deutschlandchef bleibt zusätzlich Head of Delivery. Rosenstein ist bereits seit 16 Jahren bei TCS und blickt insgesamt auf mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung zurück. "Neben seinen Führungsqualitäten und seiner unternehmerischen Denkweise tragen seine Kenntnisse im Changemanagement zum Erfolg von TCS und unseren Kunden bei", sagt sein bisheriger direkter Chef Chapalapalli.

Sapthagiri Chapalapalli wechselt auf Europaebene

Chapalapalli war bei TCS seit 2009 für das Deutschlandgeschäft verantwortlich. Er erreichte mit dem Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 24 Prozent. Damit ist es den Analysten von Lünendonk zufolge die am stärksten wachsende IT-Beratung auf dem deutschen Markt.

TCS betreut in Deutschland und Österreich etwas über 100 Kunden, darunter 16 Unternehmen aus dem DAX 30. Referenzkunden sind unter anderem Siemens, Bayer, SAP und Infineon. Aus einem 2017 eröffneten Rechenzentrum in Frankfurt am Main, wo TCS auch seinen Hauptsitz hat, bietet der Dienstleister auch ein umfangreiches Portfolio an Cloud-Lösungen an. Insgesamt unterhält es in Deutschland und Österreich 16 Standorte, darunter Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin, Stuttgart, Walldorf und Wien.