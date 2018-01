In ihrer neuen Rolle als Digitalisierungsexpertin soll Kuder beiDimension Datain Deutschland das Geschäft rund um moderne Arbeitsplatzkonzepte und -Lösungen nach vorne bringen. Kuder kommt war sechs Jahre lang bei Microsoft, anfangs als Windows Consumer Lead für Österreich, danach als Cloud Partner Strategy & Marketing Manager in der deutschen Niederlassung, bevor sie ab Mitte 2014 bis Ende 2017 das Skype for Business bei Microsoft Deutschland verantwortete. Bei dem Berliner Mobilitäts-Start-up door2door agierte Kuder 2017 als Vice President Growth und Mitglied der Geschäftsleitung. Zu Beginn ihrer Karriere nach dem Studium in Wien unterstützte sei bei Accenture Kunden aus der Tech-Industrie beim Sprung ins digitale Zeitalter.

Als DirectorDigital Workplacewird die Berlinerin die Leitung eines der vier Kerngeschäftsbereiche von Dimension Data übernehmen. Es geht dabei um die Digitalisierung der Arbeitsplätze, um die Hybride Cloud und umCyber-Securityfokussiert. Als strategische Beraterin und Service-Partnerin der Dimension Data-Kunden soll Kuder die digitale Transformation derer Arbeitsplätze vorantreiben.

Lesetipp: Die Top 50 Systemhäuser in Deutschland

Dieser Herausforderung blicktKudervoller Zuversicht entgegen: "Mit der Digitalisierung wandeln sich auch unsere Art zu Arbeiten und unsere Ansprüche an den Arbeitsplatz grundlegend. Der klassische 9-to-5-Job wirdimmer seltener, genauso wie der feste Schreibtisch oder der Desktop-PC. Eine solche Umstellung ist für viele Unternehmen keine leichte Aufgabe, denn die wirkliche Transformation beginnt außerhalb der Komfortzone. Wir wollen Unternehmen auf ihrem Weg zur produktiveren, flexibleren und agileren Organisation unterstützen und ihnen auf diese Weise helfen, sich für die Herausforderungen der Digitalisierung zu wappnen. Als weltweit agierender Dienstleister mit starken Partnern aus der NTT-Gruppe sind wir dafür sehr gut aufgestellt und können individuell zugeschnittene Konzepte aus einer Hand anbieten."

» Channel meets Cloud, 22. Februar 2018 Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden, um ihren Kunden die passenden Lösungen anzubieten. Auf dem Channel meets Cloud -Kongress am 22. Februar 2018 in München zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

Jan Willem Dees, CEO von Dimension Data Deutschland, ist sich ganz sicher, dass die neue Mitarbeiterin wertvolle Arbeit für das Systemhaus leisten wird: "Wir freuen uns mit Ellen Kuder einen bedeutenden Neuzugang mit breiter Expertise im Bereich des digitalen Arbeitens für unser Unternehmen gewinnen zu können. Ihre Erfahrung in Strategie, Beratung, Führung und Umsetzung machen sie zur idealen Kandidatin für die Weiterentwicklung und den Ausbau des für uns sehr wichtigen BereichsDigital Workplace."