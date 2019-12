Rollin kommt von Netapp, wo er die vergangenen 16 Jahre im Vertrieb tätig war und unter anderem "herausragende Kundenerlebnisse" schuf, was immer man darunter verstehen mag. Er fing dort im Oktober 2002 als Account-Manager an, stieg über die Stelle des Distrikt-Managers zum Leiter der großen Accounts auf. Rollin lebt in Paris und vor dort aus soll er nun für höhere Absatzzahlen bei Nutanix sorgen.

» Channel meets Cloud Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden, um ihren Kunden die passenden Lösungen anzubieten. Auf dem c.m.c. Kongress am 20. Februar 2020 in München zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

Der Absolvent der Elite-Universität EDHEC (École des hautes études commerciales du nord) soll sich bei Nutanix als "Trusted Advisor" um global agierende Kunde kümmern. Auf jeden Fall freut er sich auf seinen neuen Posten: "Bei Nutanix wollen wir eine neue Generation von Lösungen für die hybride Welt voranbringen und eine herausragende EMEA-Organisation mit Fokus auf Customer Experience aufbauen." Auch bei Nutanix möchte Rollin "Kunden ein Erlebnis bieten, das höchsten Ansprüchen genügt", und sie auf Reisen in die Cloud begleiten.

Nutanix-EMEA-Chef Sammy Zoghlami ist überzeugt, mit Rollin den richtige Mann für diese Aufgabe gefunden zu haben: "Mit seinem Fokus auf Kundenorientierung und seiner praxisorientieren Herangehensweise wird uns Thomas Rollin helfen, Kunden ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie wir technologische und prozessrelevante Innovationen fördern."