Security-Hersteller Eset möchte die Kooperation mit seinen Distributoren in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) verstärken und hat zu diesem Zweck Christoph Preetz als Distributions-Manager DACH eingestellt. Preetz soll alle bei der Betreuung der zwölf Distributoren in der DACH-Region (u.a. Acmeo, Also, Ebertlang, Tarox und Wortmann) anfallenden Aufgaben, wie Verkaufsunterstützung, Event-Organisation u.ä. übernehmen.

Als Teamleiter Inside Channel DACH bei Eset hat Preetz bereits einige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partner sammeln können. Insgesamt ist er schon fast elf Jahre bei Eset beschäftigt. In seiner neuen Rolle als Distributions-Manager kann er auf Spezialisten aus Vertrieb und Marketing zählen, die ihn bei der allgemeinen Organisation sowie der Entwicklung neuer Maßnahmen und Ideen unterstützen werden. Gemeinsam möchte man bei Eset die Zusammenarbeit mit den Distributoren ausbauen und die darunterliegenden Prozesse verbessern.

Im Zuge dieser Maßnahmen hat Eset gerade einen weiteren Lizenzshop in der Distribution freigeschaltet, dieses Mal bei Also, bei Ebertlang existiert ein derartiger Lizenzshop schon. Dort können Reseller komplett digital neue Lizenzen für ihre Kunden erwerben, verlängern, erweitern oder abkündigen - genauso einfach wie das schon im Eset-eigenem Lizenzshop möglich ist.

