Damit wird Scharr für alle D-Link-Distributoren in diesen drei Ländern, also für Also, Alltron, Bytec, Ingram Micro, Komsa, Secomp, Sonepar, Systeam, Tarox und TD Synnex, zuständig sein. Sein Chef ist Philipp Waloßek, Manager Distribution & Internal Sales DACH.

Zu Scharrs Aufgaben werden Analyse und Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu bestehenden sowie die Akquise von neuen Distributoren gehören. Sein Vorgänger bei D-Link, Thomas Müller, geht in den wohlverdienten Ruhestand.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

Der der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann war fast zehn Jahre lang als Key Account Manager bei der Brodos AG für die großen Reseller zuständig, anschließend arbeitete Scharr bei Samsung Electronics im Bereich IT & Mobile. Durch diese Tätigkeiten verfügt er über gute Kenntnisse im IT-Vertrieb, etwa bei der Entwicklung von Key-Accounts und bei der Neukundenakquise. Vertriebsplanung, Channel-Marketing und Produktmanagement sind ihm ebenfalls nicht fremd.

Gunter Thiel, Regional Manager Central Europe bei der D-Link (Deutschland) GmbH, ist überzeugt, mit Scharr genau den richtigen Mann zur Pflege der Geschäftsbeziehungen zu den Distributoren gefunden zu haben: "Mit seinen Erfahrungen auf Distributions- und Herstellerseite bringt Achim Scharr alles mit, um unser Distributionsmanagement zu bereichern." Seinem Vorgänger Thomas Müller wünscht Thiel nur das Beste: "Wir bedanken uns ganz herzlich bei ihm für die erfolgreiche Arbeit in den letzten 13 Jahren bei uns."





Mehr Personalmeldungen aus dem Channel finden Sie bitte hier.



Mehr zu D-Link:

LTE-fähiger Wi-Fi-6-Router

Access Points für den Einsatz in Unternehmen, Schulen und Behörden

Das Gerät für das "smarte" Zuhause

Neue WLAN-Produktlinie

Professionelles Outdoor-Portfolio erweitert