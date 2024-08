Mit seiner großen Bilddiagonalen von 42,5 Zoll ist der Eizo FlexScan EV4340X prädestiniert für den Einsatz in Kontrollräumen, Leitständen, Handelsplätzen oder vergleichbaren Arbeitsumgebungen. Auf seiner Fläche und durch die hohe Auflösung von 3.840 mal 2.160 Pixel, kann er vier Full-HD-Monitore abbilden und mehr als das Doppelte an Informationen eines WQHD-Displays darstellen. Bei einer Pixeldichte von 104 ppi sollen dabei einzelne Details gut erkennbar bleiben, verspricht der japanische Hersteller.

Für professionelle Anforderungen empfohlen

Der Eizo FlexScan EV4340X passt mit seiner Anschlussvielfalt in nahezu jede Konfiguration. Er bietet zwei HDMI-Eingängen, einen DisplayPort-Anschluss sowie vollwertige USB-C-Docking-Funktionalität inklusive DisplayPort Alt-Mode. Darüber überträgt er Video-, Audio- und USB-Daten-Signale sowie eine PD-Stromversorgung mit bis zu 94 Watt. Damit harmoniert er ideal mit kompatiblen Notebooks oder hybriden Arbeitsplätzen. Seine Docking-Funktion ergänzt die werkseitigen Ports und stellt durch den integrierten LAN-Port sogar eine stabile Ethernet-Verbindung bereit.

Auch den Betrieb mit mehreren Computern oder Bildquellen meistert der Eizo spielend. Durch den integrierten KVM-Switch braucht es nur eine Tastatur-Maus-Kombination für zwei Rechner. Die Picture-by-Picture-Funktion (PbP) kann bis zu vier Videosignale gleichzeitig darstellen und ein Schalter an der Vorderseite lässt die Wahl zwischen 12 möglichen Layouts. Eine Picture-in-Picture-Funktion (PiP) für zwei Signalquellen, etwa für Präsentationen und Besprechungen, ist ebenso dabei.

Flexibel und nachhaltig

Die obigen und viele weitere Funktionen lassen sich auch über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Praktisch, wenn zum Beispiel der Eizo FlexScan EV4340X per VESA100- oder VESA200-Vorrichtung an der Wand montiert ist und nicht über die integrierten Sensortasten bedient werden muss. Zudem passt er durch seine schmalen Rahmen auch in Mehrschirmsysteme. Das Gerät gibt es wahlweise in schwarzer oder weißer Gehäusefarbe zur harmonischen Anpassung an die Arbeitsumgebung.

Eizo legt auch beim FlexScan EV4340X hohen Wert auf Nachhaltigkeit. Als wesentliche Punkte unter anderen nennt der Hersteller 75 Prozent Recycling-Material in den Gehäusekunststoffen, den reduzierten Stromverbrauch durch Auto EcoView und EcoView Optimizer oder etwa die Verwendung von recyceltem Karton und Zeitungspapier für die Verpackung. Weitere Maßnahmen umfassen den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Produktion und das Lieferketten-Management sowie das EPEAT- und Energy Star-Zertifikat.

Preise und Verfügbarkeit

Der FlexScan EV4340X ist ab sofort in schwarzer oder weißer Gehäusefarbe für eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 1.839 Euro erhältlich. Fünf Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice sorgen für Investitionssicherheit. Weitere Informationen, ein Datenblatt und noch mehr Details finden sich auf der Produktseite unter diesem Link.