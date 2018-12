Wechsel an der EMEA-Spitze (Europa, Nahost und Afrika) bei Dell EMC: Zum Start des neuen Fiskaljahres 2019 am 6. Februar 2019 wird sich Michael Collins als Senior Vice President Western Europe, Russia & eCis bei Dell EMC Commercial für Sales und Go-to-Market in diesen Regionen verantwortlich zeichnen. Michael Collins folgt in dieser Rolle auf Henrik Thomsen, der nach 21 Jahren bei Dell in den Ruhestand geht.

Collins`Nachfolger als EMEA-Channel-Chef bei Dell EMC wird Anwar Dahab, der die letzten zwei Jahre den Bereich Client Solutions bei Dell EMC in EMEA anführte. Zuvor war er General Manager von Dell in Frankreich. Sein Nachfolger als EMEA-Client-Chef bei Dell EMC steht noch nicht fest.

Dahab hat sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum der letzten Jahre unter der Führung von Michael Collins fortzuführen und besonders in den Bereichen IoT, Künstliche Intelligenz und Machine Learning mehr Gas zu geben. Die Partner von Dell EMC wurden bereits über die Veränderungen informiert.