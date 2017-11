Michael Grundl, neuer Director Channel & Partner Sales in EMEA (Europa, Nahost und Afrika) von Extreme Networks, soll für den Netzwerkspezialisten den Channel in dieser Region leiten. Grundl hatte bereits leitende Positionen bei Siemens, Bay Networks, bei Nortel und Avaya inne. In den Marktsegmenten Enterprise- und Carrier-Netzwerke, IT-Security,Cloud ComputingundRechenzentrumsinfrastruktur kennt er sich hervorragend aus. Immerhin ist er seit mehr als 25 Jahren im Vertrieb in der IT-Branche beschäftigt.

In seiner neuen Position wird der Manager seine langjährige Vertriebs- und Marketingerfahrung nutzen, um die Wertvorstellungen der "neuen" Extreme Networks-Company zu definieren und die gute Stellung des Unternehmens im Bereich Enterprise-Netzwerke auszubauen. Das Hersteller eigene Partnernetzwerk soll Extreme Networks helfen, das dazu notwendige Wachstum zu stemmen.

Denn der Netzwerkspezialist benötigt eigener Aussage zur Folge Führungskräfte, die das Unternehmen tatkräftig dabei unterstützen, um Marktführer im Segment Enterprise Networking zu werden. "Nach der Akquisition der Netzwerksparte von Avaya und mit der geplanten Übernahmen des Bereichs Data Center Networking von Brocade ergeben sich für uns völlig neue Möglichkeiten", so der frischgebackene Extreme Networks-EMEA-Vertriebsleiter Michael Grundl.