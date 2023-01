Der bisherige Rohde & Schwarz Cybersecurity-Geschäftsführer Dr. Falk Herrmann hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende 2022 verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen.

Rachow hat zuletzt sechseinhalb Jahre lang als Vice President bei dem Finanzinvestor Hensoldt Ventures gearbeitet und war bei dem daraus hervorgegangen Startup Hensoldt Cyber als CEO tätig. im Rahmen seiner fast elfjährigen Tätigkeit bei Airbus in den Segmenten Cybersicherheit, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt international Managementerfahrung konnte der Diplomingenieur viel Erfahrung im Bereich IT-Security sammeln.

Mit dieser Neubesetzung der Position des Geschäftsführers unterstreicht Rohde & Schwarz Cybersecurity die besondere Relevanz des Themas IT-Sicherheit für das Unternehmen. Rachow soll nämlich die Firma nach vorne treiben: "Mit unserer hochsicheren Verschlüsselungstechnologie will ich neue Akzente im Markt setzen. Mit über 30 Jahren Kryptokompetenz arbeiten und forschen wir heute schon an quantenresistenten Verschlüsselungssystemen, um unseren Kunden zukunftssichere Verschlüsselungstechnologie zu bieten", so Rachow weiter.

Rohde & Schwarz Cybersecurity stellt Hard- und Software zur Netzwerkverschlüsselung und zur Zero-Trust-basierten Absicherung von Endpoints her. Die meisten dieser Produkte sind vom BSI für die Absicherung VS-NfD-eingestufter Daten zugelassen. Gemeinsam mit der Lancom Systems GmbH bildet die Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH den Geschäftsbereich 11 "Networks and Cybersecurity", der vom Lancom-Chef Ralf Koenzen geleitet wird. Genau an ihn berichtet Rachow.



