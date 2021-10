Ab dem 1. November 2021 wird Christoph Stoica die Führung der Geschäfte von Sage in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen. Der 45-Jährige soll sich insbesondere um den Ausbau des Cloud-Geschäfts und die Betreuung der Sage-Kunden in der DACH-Region kümmern. Er wird an Stanimira Koleva, Executive Vice President International der Sage Group plc., berichten.

Christoph Stoica verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Geschäft mit Unternehmenssoftware. Zuletzt hatte er als Management-Berater mittelständische Cloud-Software-Anbieter im deutschsprachigen Raum in ihren Wachstumsbestrebungen unterstützt.

Davor war der Manager mehrere Jahre für den Software-Anbieter Micro Focus tätig gewesen. Dort verantwortete er zunächst die Region Zentraleuropa, bevor er als Vice President Channels & Inside Sales die Leitung des indirekten Geschäfts und des digitalen Vertriebs in EMEA und Lateinamerika übernahm. Weitere Stationen seiner Karriere waren der Security-Spezialist NetIQ, wo er als Regional Director die DACH-Region verantwortete, sowie der Infrastruktur-Software-Anbieter Novell, bei dem er unter anderem als Director Identity & Security DACH tätig war.

Bei Sage besetzt Stoica die seit dem Weggang von Andreas Zipser zu Easy-Software vakante Stelle des Geschäftsführers DACH, was seinen Chef Koleva erfreut: "Er ist der ideale Kandidat, denn er bringt langjährige Erfahrung im Direktvertrieb sowie im Partnergeschäft in der DACH-Region mit, darunter viele Jahre in leitender Verantwortung. Damit erfüllt Stoica alle Voraussetzungen, um unser Wachstum in Zentraleuropa zu beschleunigen. Wir sind überzeugt, dass er das Geschäft in der Region mit seiner Expertise vorantreiben und unseren Kundenfokus weiter stärken wird. Dadurch werden mehr Kunden von den Vorteilen digitalisierter Geschäftsprozesse profitieren."

Natürlich freut sich auch Stoica auf die neue Aufgabe: "Sage zählt im deutschsprachigen Raum zu den Pionieren für kaufmännische Software und hat sich mit seinen Lösungen für Buchhaltung, ERP und Personalmanagement als verlässlicher Partner für den Mittelstand etabliert. Die klare strategische Ausrichtung auf Cloud-basierte Lösungen und SaaS, ein eindeutiges Bekenntnis zum Channel und der konsequente Fokus auf den Erfolg der Kunden sind optimale Voraussetzungen, um den aktuellen Wachstumskurs fortzuführen."

