Die beiden Brüder haben das Unternehmen gemeinsam mit Rainer Ellerbrake und Peter Herden 1986 gegründet. Nun übernimmt Christoph Augustin die Geschäftsführung bei dem IT-Dienstleister- (noch) gemeinsam mit Ellerbrake. Augustin ist für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktion und Einkauf verantwortlich. Seine Expertise schärfte der 33-Jährige nach seinem BWL-Studium bei einem Berliner Start-up und nachher bei einem mittelständischen Unternehmen.

Für einen Wechsel zur SEH Computertechnik GmbH sprach laut Agustin deren hohes Know-how: "Die engagierten Kollegen vor Ort haben mich recht schnell davon überzeugt, dass die neue Position hervorragend in meine beruflichen Zukunftspläne passt." Augustin schätzt zudem die Tatsache, dass SEH auch nach fast 40 Jahren immer noch an der Entwicklung und Fertigung in Deutschland festhält. "Das ist gerade heute eine starke Ausgangsbasis für neue Entwicklungen und Innovationen", meint der frischgebackene Geschäftsführer.

Rainer Ellerbrake bleibt für die Bereiche Entwicklung und Finanzen zuständig, und gemeinsam mit Augustin möchte er nun SEH neue Perspektiven eröffnen: "Das geht einher mit der Stärkung des Vertriebs und gleichzeitiger Erschließung neuer Geschäftsfelder", so der 63-Jährige. "Wir wollen uns stärker im Premiumsegment der Netzwerktechnologie positionieren - mit entsprechenden Produkten und unserem Kundenservices", so lautet Augustins Maßnahmenkatalog.

Die scheidenden Geschäftsführer Joachim und Christian Sturmhoefel sind fest davon überzeugt, dass ihre Nachfolger ihre ehrgeizigen Ziele erreichen werden.

Die Ursprünge von SEH

Nach ihrer Gründung 1986 agierte SEH als Pionier im Bereich "Drucken im Netzwerk" und entwickelte sich im Laufe der Jahre zum "Networking-Allrounder". Mittlerweile bezieht der IT-Dienstleister Technologien von Citrix, VMware, ThinPrint, Epson, HP und von anderen Anbietern bei vier Distributoren: Also, Comline, Printec und Systeam.