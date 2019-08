Die Zielvorgabe von Christian Steiger lautet nun, das im Zusammenhang mit der Cloud-Lösung "lexoffice" entstandene Ökosystem aus Vertriebspartnern und ISVs weiter auszubauen, insbesondere in Richtung Automatisierung sowie Banking und Finance. Große Chancen für das Wachstum in der Cloud sieht Steiger durch den kundenorientierten Einsatz datengetriebener Technologien: "Ich bin überzeugt davon, dass die Automatisierung der end-to-end-Business-Prozesse in der Cloud erst der Anfang ist. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und der konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden können wir lexoffice zu einem digitalen Berater und Beziehungsmacher von Kleinunternehmern machen."

Nach dem vollendeten Studium der Medieninformatik an der Fachhochschule Furtwangen startete Steiger seine Karriere in der IT-Branche bereits 1999 bei Haufe. Bereits damals war er bei den Breisgauern für das so genannte "New Business" (elektronisches Publizieren, eCommerce, eBusiness) zuständig. 2008 gründete er einen eigenen Startup, die Live-Streaming-Plattform "Zaplive Media."

2010 kehrte Steiger zur Haufe Group zurück und gab dort wieder Vollgas. Mit der Etablierung neuer Arbeitsmethoden wie Design Thinking, Business Modell Innovation und agilen Vorgehensweisen trieb er in den letzten Jahre den Umbau des konventionellen Softwareherstellers zu einem kundenzentrierten Unternehmen maßgeblich an. Zu seinen großen Erfolgen zählen unter anderem die Entwicklung und Markteinführung der SaaS-Lösung "Haufe Zeugnis Manager" und der Cloud-Buchhaltungs-Software "lexoffice".

Zuletzt war er als Geschäftsbereichsleiter für den strategischen Ausbau des Innovationsgeschäfts des Unternehmens (Markenbereich "Lexware") verantwortlich, und die Beförderung zum Geschäftsführer ist ein deutlicher Beleg für seine in diesem Bereich bis dahin geleisteten Verdienste.