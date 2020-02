Mobilcom-Debitel hat die Mitglieder seines sechsköpfigen Händlerbeirats der Fachhandelslinie neu bestimmt. Das Gremium soll in der neuen Zusammensetzung in den kommenden zwei Jahren das Unternehmen dabei unterstützen, die Anforderungen des Fachhandelsvertriebs "unmittelbar und fortlaufend" in seine Planungen einfließen zu lassen. Durch die Neubesetzung will Mobilcom-Debitel zugleich die veränderte Partnerstruktur im Fachhandelsvertrieb im Händlerbeirat abbilden.

Der neuen Händlerbeirat von Mobilcom-Debitel setzt sich aus Charles Simon von der Clever Group AG aus Heidenheim, Nicole Kern von der Kern GmbH ITK-Systeme aus dem badischen Achern, Dirk Werner von der Coldewey GmbH aus Westerstede im niedersächsischen Ammerland, Jochen Hummel von Euronics Hummel aus dem schwäbischen Donzdorf, Marc Schiefer, von MS mobile M. Schiefer aus Königswinter und Thomas Berninger von SP: Berninger zusammen.

Den Vorsitz des Beirates übernimmt Charles Simon von der Clever Group. Der Beirat wird bei regelmäßigen Treffen mit den Vertretern der Mobilcom-Debitel aus den Bereichen Vertrieb, Bestandskundenmanagement, Produkt- und Angebotsmanagement Marktveränderungen diskutieren, als Sparringspartner für Produkt- und Angebotsentwicklung zur Verfügung stehen und Sprachrohr für den freien Fachhandel sein, teilt Mobilcom-Debitel mit.

"Uns ist es wichtig, die verschiedenen Anforderungen für den Fachhandelsvertrieb unmittelbar und fortlaufend in unsere Planungen einfließen zu lassen", sagt Jörn Dunz, Leiter Vertrieb Handel und Geschäftskunden bei Mobilcom-Debitel. "Das Verhältnis zwischen uns und unseren Partnern war immer ein starkes Miteinander. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern und deshalb freuen wir uns auf den Input, den wir von unserem Händlerbeirat bekommen", so Dunz weiter.

