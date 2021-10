Er kommt von Arrow ECS, wo er 14 Jahre auf unterschiedlichen Positionen gearbeitet hat. Als Vice President war er zuletzt für die Vertriebsaktivitäten des Value Added Distributors (VADs) in der DACH-Region verantwortlich. Davor war Reisinger vier Jahre lang Geschäftsführer bei dem Distributor Nu Horizont Electronics, der 2011 von Arrow übernommen wurde. Der Wechsel zum inhabergeführten Softwarehaus Aagon stellt für ihn einen weiteren gut geplanten Schritt in seiner Berufslaufbahn dar.

Denn der ISV aus Soest expandiert gerade - trotz Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen. Die Software von Aagon ist bei über 2.800 Kunden aller Branchen und Unternehmensgrößen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) im Einsatz und die Nutzungslizenzen werden in 99,4 Prozent aller Fälle verlängert. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter. Aagon vertreibt die eigene Software auch über Partner.

Firmengründer Wilko Frenzel freut sich sehr, Thomas Reisinger als Sales-Direktor unter Vertrag genommen zu haben: "Mit ihm konnten wir einen international erfahrenen Vertriebsprofi gewinnen, der uns bei unserer Expansionsstrategie optimal unterstützen wird."

Reisinger selbst ist von der Qualität der Aagon-Software überzeugt: "Neben dem hohen technischen Niveau der ACMP-Suite begeistert mich besonders das Engagement und die hohe Expertise der Aagon-Mitarbeiter. Das ist eine gute und belastbare Basis, um den Erfolg dieses Unternehmens auszubauen."

