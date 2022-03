AVM hat mit Fritz Dect 302 eine Weiterentwicklung des bisherigen smarten Heizkörperthermostats Fritz Dect 301 vorgestellt. Genauso wie der Fritz Dect 301besitzt auch der neue Fritz Dect 302 ein stromsparendes E-Paper-Display und verbindet sich mit der Fritzbox über den Funkstandard DECT ULE.

AVM Fritz Dect 301/300 im Test: Heizthermostat steigert Komfort

Fritz Dect 302 bietet offensichtlich alle Funktionen des Vorgängers Fritz Dect 301 und kann wie dieser über Funktaster, Smartphone, Tablet, Laptop oder FritzfFon sowie direkt am Gerät bedient werden. Allerdings hat AVM das Gehäuse und insbesondere die Bedienelemente auf dem Thermostat anders gestaltet. Sie wirken auf den Produktfotos nun frischer, übersichtlicher und intuitiver bedienbar. Der neue Heizkörperregler verfügt um das E-Paper-Display herum über eine Menü- und vier Funktionstasten. Ein neuer Chip soll eine lange Batterielaufzeit für mehrere Heizperioden gewährleisten.

Smarte Thermostate: Die besten Lösungen für smarte Heizungssteuerung



Außerdem können Sie sich beim Fritz Dect 302 auf dessen E-Paper-Display den momentan eingestellten Wochenzeitplan und den Temperaturverlauf anzeigen lassen. Die Kindersicherung, die am Gerät per Tastenkombination aktiviert wird, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen. Über einen niedrigen Batteriestand oder Verbindungsabbruch werden Nutzer automatisch per Push Service informiert.

Preis und Verfügbarkeit

Der Fritz Dect 302 ist für 69 Euro (UVP) erhältlich. Laut der Fahhandels-Vergleichsplattform IT-Scope ist der Heizkörperthermostat von AVM noch nicht in der Distribution angekommen. Das Vorgänger-Modell Fritz Dect 302 gibt es unter anderem bei Michael Telecom, Systeam und Wortmann. Der zugehörige UVP beginnt bei 48,88 Euro, der UVP des Fritz Dect 301 beträgt 55 Euro.

