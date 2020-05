Auf dieser Position folgt Scicolone Andreas Bechtold nach, der als "Senior Vice President Corporate Development" in die Infinigate Holding mit Sitz in München wechseln wird. Auf dieser Position wird er europaweit das komplette Portfolio des Value Add Distributors betreuen und die Expansion des VADs in weitere Länder vorantreiben. Derzeit ist der Security-Großhändler in DACH, Benelux, Skandinavien, Frankreich und Großbritannien vertreten.

Bechtold hat die Position des Geschäftsführers von Infinigate Deutschland im November 2003 von Erik Walter übernommen, der anschließend in die Holding als COO (Chief Executive Officer) wechselte und von dort aus unter anderem die Übernahme des Cloud-Distributors Acmeo Ende 2018 in die Wege leitete.

Scicolone arbeitet seit 2015 bei Infinigate Deutschland und bekleidete bisher die Position des Sales Directors. Vor seinem Wechsel zu Infinigate Deutschland arbeitete er 17 Jahre bei Computerlinks (von Arrow übernommen), wo er als Prokurist für den Key Account Vertrieb verantwortlich war.

Für die Bereiche Finance, Personal und Operations bleibt weiterhin Dr. Jan Erbguth verantwortlich, der als kaufmännischer Geschäftsführer seit 2018 bei dem VAD tätig ist.

Klaus Schlichtherle, CEO der Infinigate Gruppe freut sich, mit Robert Scicolone einen erfahrenen Manager aus den eigenen Reihen für die operative Geschäftsführung in Deutschland gewonnen zu haben. Damit ist seiner Meinung nach "die nahtlose Fortführung des Erfolgskonzepts" von Infinigate Deutschland gesichert.

Auch für den scheidenden Geschäftsführer hat der CEO lobende Worte übrig: "Mit Andreas Bechtold gewinnen wir für die anstehenden Aufgaben innerhalb unserer Gruppe einen Manager, der in Deutschland das Unternehmen in den letzten 17 Jahren erfolgreich aufgebaut und entwickelt hat".