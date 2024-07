Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Primepulse hat ihre Anteile an der Glueckkanja AG an den norwegischen Finanzinvestor Norvestor verkauft.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Glueckkanja wurde 1993 gegründet und ist seit Anfang der 2000-er Jahre im Cloud-Business tätig. 2020, 2023 und 2024 wurde das Unternehmen als Microsoft-Partner des Jahres ausgezeichnet worden. Der Security-Spezialist offeriert standardisierte Cloud Managed Services (Managed Workplace, Managed Azure) und schützt seine Kunden aus dem eigenen Cloud Security Operations Center (SOC, Managed Security). Darüber hinaus entwickelt der Managed Service Provider eigene SaaS-Lösungen, die im Markt großen Anklang finden.

Der Mitgründer Christian Kanja ist als CEO im Unternehmen tätig und führt eine rund 180-köpfige Belegschaft an. Das Unternehmen ist Deutschland, Österreich, Spanien und in Australien mit Niederlassungen vertreten. Die insgesamt acht Microsoft MVPs (Most Valueable Professionals) im Team unterstreichen das beachtliche Kompetenzniveau des MSPs in hochrelevanten Bereichen, insbesondere im Security-Umfeld.

Die von Cancom-Gründer Klaus Weinmann angeführte Primepulse SE hat sich im Zuge der Fusion von Glueckkanja mit GAB an dem Unternehmen beteiligt. Um eine weitere Expansion in Europa zu ermöglichen, hat Primepulse Ende Juni 2024 ihre Anteile an den norwegischen Finanzinvestor Norvestor veräußert. Das gesamte Managementteam von Glueckkanja verbleibt an Bord und bleibt auch am Unternehmen beteiligt.

Weinmann begründet diesen Schritt: "Als IT-Investoren haben wir Glueckkanja mit Herzblut auf ihrem Wachstumspfad begleitet. Als strategischer Ratgeber und Sparringspartner konnten wir die richtigen Impulse setzen und freuen uns, mit Norvestor einen renommierten neuen Mehrheitsgesellschafter gefunden zu haben, der die überaus erfolgreiche Entwicklung fortsetzen kann.

Christian Kanja bedankt sich beim Primepulse-Team, insbesondere bei Klaus Weinmann und Stefan Fritz: "Ihr Setup, das erfolgreiches Unternehmertum, IT-Branchenerfahrung und Investmentexpertise verbindet, war für uns immer sehr wertvoll und hat uns in unserer Leadership-Position bestärkt. Ich freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Norvestor, die eine starke Erfolgsbilanz bei der Internationalisierung von IT-Unternehmen vorweisen können und dabei nordische Werte und die Unternehmenskultur in den Vordergrund stellen."

Norvestor-Partner Fredrik Gyllenhammar Raaum ist von Glueckkanja hellauf begeistert: "Mit ihrer außergewöhnlichen Ansammlung an Talenten und dem einzigartige Service-Portfolio ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die Erwartungen der Kunden im Cloud- und Cyber-Security-Umfeld zu erfüllen." Der neue Investor ist überzeugt, dass Glueckkanja nun auch in Skandinavien durchstarten wird.