Nach gut zwei Jahren bei Deep Instinct als Regional Sales Manager DACH hat sich Ralph Kreter einer neuen Aufgabe angenommen und ist nun Vice President EMEA East bei Saviynt. Kreters neur Arbeitgeber ist Spezialist für Idetity Management. Er positioniert sic als "Converged Identity Platform" und nimmt als solche für sich in Anspruch, intelligente Zugriffsverwaltung für Mitarbeiter, Dritte und Maschinen verwalten zu können.

Damit helfe man Unternehmen, "Cloud-Initiativen zu skalieren und die schwierigsten Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen in Rekordzeit zu lösen." Die "Converged Identity Platform" vereint Identity Governance, granularen Anwendungszugriff, Cloud-Sicherheit und privilegierten Zugriff, um Unternehmen rundum abzusichern und gleichzeitig keine unnötigen Hürden für de Benutzer aufzubauen.

"Das Identitäts- und Zugriffsmanagement zählt für viele Unternehmen zu den zentralen Herausforderungen", sagt Brooks Wallace, Senior Vice President of Sales EMEA bei Saviynt. "Um sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen mit den richtigen Anmeldeinformationen auf kritische Daten und Systeme zugreifen können, stehen Unternehmensverantwortliche in der Pflicht, aktuelle Entwicklungen zu kennen, Bedrohungsvektoren zu identifizieren und Best Practices zu erarbeiten." Dabe helfe Saviynt.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Kaliformien, in den USA noch Niederlassungn in Virginia und Georgia (Atlanta) und ist zudem in Indien und Großbritannien vertreten. Mit der Verpflichtung vn Kreter nimmt es nun auch die Expansion auf dem europäischen Kontinent in Angriff.

"Ich freue mich sehr, das Saviynt-Team zu verstärken und zu einem nachhaltigen Wachstum beizutragen", sagt Kreter. "Unternehmen stehen heute vor der großen Aufgabe, eine explosive Anzahl digitaler Identitäten zu verwalten, was die Komplexität ihrer Unternehmensumgebung und die Gefahr neuer Sicherheitslücken weiter erhöht. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu unterstützen und gleichzeitig weiter in Lösungen zu investieren, die ihre Identitätssicherheit verbessern."

Dazu kann Ralph Kreter auf langjährige Erfahrung in der IT-Security-Branche zurückgreifen. Er war zuvor zum Beispiel bei Veritas, RSA Security, Trend Micro, Dr. Web, Securonix und LogRhythm. Davor verantwortete er als Sales Director DACH bei der Security-Sparte von HPE den Vertrieb und zeitweise das Deutschland-Geschäft von Avaya.

