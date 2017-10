Urbanski kommt von G Data, wo er die letzten elf Jahre in der Unternehmenskommunikation tätig war. Die vergangenen vier Jahre verantwortete er bei den Bochumern auch noch die Government Affairs.

Damit gelang Eset ein weiterer prominenter Zugang: Erst vor einem halben Jahr stieß Uwe Rehwald von Kaspersky dazu - als Senior Partner Account Manager. Die langjährige Marketingleiterin bei Arrow, Claudia Ketzer, startete bereits vor zweieinhalb Jahren als Marketing Director DACH bei Eset. Michael Klatter, Senior PR Manager bei Eset, hat auch schon bei den Wettbewerbern G Data und Bitdefender gearbeitet.

Urbanski startete mit viel Elan bei Eset und wurde gleich an seinem ersten Arbeitstag bei den wichtigsten Pressevertretern vorstellig. Er verfügt über eine abgeschlosse journalistische Ausbildung (Studium der Kommunikationswissenschaft an der Universität Essen, Abschluss: Magister Artium M.A.) samt praktischer Erfahrung (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Radio Emscher Lippe, Ziff Davis sowie diverse PR-Agenturen). Der vielseitig (Kunst, Kultur, Literatur, Musik , Design und Fechten) interessierter Security-Spezialist verbringt seine Freizeit am liebsten im Kreise seiner Familie.