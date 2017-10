Sebastian Steinfort kommt zum Management-Team von Actineo hinzu - als Leiter Business Intelligence. Der Diplom-Informatiker und Wirtschaftspsychologe bringt langjährige Berufserfahrung aus dem Bereich Data Analytics von Sachschäden mit.

Als neuer Leiter Business Intelligence soll der 41jährige Actineo auf dem Weg zum digitalen Versicherungsdienstleister voranbringen. Konkret plant Steinfort m Bereich Business-Intelligence weitere Prädikationsmodelle einzuführen - mit Unterstützung der Künstlichen Intelligenz und "Machine Learning"-Verfahren.

Nach seinem Informatikstudium an der Universität Dortmund arbeitete Steinfort zunächst als Programmierer bei verschiedenen Unternehmen. Bei der AUTOonline GmbH stieg Sebastian Steinfort vom Product Owner zum Business Development Manager mit dem Schwerpunkt Produktentwicklung aus Daten auf.

Bei der Audatex AUTOonline GmbH steuerte er als Produkt Manager das Kfz-Schadenmanagement. Bevor Steinfort bei Actineo anheuerte, hatte er bei der ControlExpert GmbH die Team-Leitung Business Intelligence inne. Erst kürzlich hat der Datenexperte an der Fachhochschule für Ökonomie und Management seinen Master of Science in Wirtschaftspsychologie erhalten.