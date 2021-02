Als Senior Vice President, Head of Sales Midmarket und Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP Deutschlandsoll, sich Knörr um Mittelstandskunden in Deutschland kümmern. Der 46-jährige bringt 23 Jahre Erfahrung aus der IT-Industrie in die neue Position mit. Nach Stationen bei SAP, PeopleSoft und Oracle, dort auch mit Channel-Verantwortung, ist der Betriebswirtschaftler seit 2006 wieder bei SAP tätig - dort unter anderem auch im Channel-Management.

Christopher Knörr hat einen Abschluss der Dualen Hochschule Mannheim (mit SAP als Partner) und einen Master-Titel der Uni St. Gallen. Nach drei Jahren Aufenthalt in Singapur und zwei Jahren in Barcelona lebt er mittlerweile mit seiner Frau und drei Kindern in Wiesloch bei Walldorf.

