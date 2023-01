Damit verantwortet Mahmood das Lösungsgeschäft von Microsoft hier zu Lande. Als Mitglied der Geschäftsführung unterstützt er Microsoft-Kunden bei ihrer digitalen Transformation.

Hussain Mahmood ist bereits über 13 Jahre lang für Microsoft tätig. Zuletzt verantwortete er in den USA den Industrie-Sektor. Als General Manager of Customer Success war er dafür zuständig, Partnerlösungen auf die Geschäftsziele der Kunden auszurichten. Davor war Mahmood, als General Manager of Enterprise für Umsatzziele im Umfang von mehreren Milliarden Dollar verantwortlich und betreute auf dieser Position einige der größten Industrie- und Einzelhandelskunden der Welt. -unter anderen die Automobilkonzerne in Detroit.

Seine Karriere bei Microsoft startete Mahmood im August 2009 als Vertriebler. Ein halbes Jahr später war er schon Finanzaufseher. Anderthalb Jahre später avancierte er zu einem der ersten "Field-Evangelists" für Microsoft 365 und unterstütze weltweit führende Unternehmen beim Übergang in die Cloud. Vor seiner Karriere bei Microsoft war Hussain ethischer Hacker (CISSP) und leitete die Cyber-Operationen bei dem pakistanischen Telekommunikationsunternehmen Mobilink.

Marianne Janik, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, freut sich schon darauf, Hussain Mahmood als neuen STU Lead in ihrem deutschen Team begrüßen zu dürfen. Ihrer Meinung nach verfügt er die Fähigkeiten, Veränderungen voranzutreiben, integrative Teams aufzubauen und empathisch zu führen. "Gleichzeitig fördert er eine Kultur des kontinuierlichen Lernens", so die Microsoft-Deutschland-Chefin über ihren neuen Kollegen.



