Seit Januar 2018 ist Christoph Rösseler in leitender Funktion bei der G Data Software AG tätig.

Als Head of Corporate Communications verantwortet Christoph Rösseler die gesamte Unternehmenskommunikation des IT-Security-Software-Herstellers. Damit ist die elf Jahre lang durch Thorsten Urbanski besetzte und seit Oktober 2017 vakante Position des obersten Kommunikators bei G Data wieder besetzt.

Rösseler war fast 16 Jahre im Marketing und PR beim Netzwerkhersteller Devolo tätig, zuletzt als Vice President Corporate Communications. Seine Karriere in der IT-Industrie begann 1996 bei Elsa.

G Data-Gründer und -Vorstand Kai Figge ist froh, die Position des Head of Corporate Communications wieder adäquat besetzten zu können: "Mit Christoph Rösseler konnten wir einen Kommunikations-Profi an Bord holen. Mit ihm zusammen wollen wir unser Unternehmen in der Außendarstellung einen neuen Impuls geben und den Erfolg fortschreiben."

Dem stimmt auch Rösseler zu: "Mein Ziel ist es, G Data als Experten für IT-Sicherheit stärker zu positionieren."