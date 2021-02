In dem "pay as you use"-Modell betreibt das Systemhaus das Netzwerk seines Auftraggebers komplett. Damit entfallen für den Kunden die gesamten Investitionskosten und er muss sich künftig nicht mehr um den Betrieb seines Netzwerkes kümmern. Das übernimmt Axians samt Verfügbarkeitsversprechen, 24/7-Support und der Unterstützung durch Spezialisten im Rahmen eines Abonnement-Vertrages.

Nach den Vorstellungen des MSPs könnte sich der Kunde damit auf Innovationen im eigenen Kerngeschäft kümmern. Hier zitiert Axians eine Studie von Markets and Markets, der zur Folge der Markt für NaaS bis 2023 auf 21,7 Milliarden US-Dollar anwachsen soll.

Und offenbar goutieren Kunden die Auslagerung ihres kompletten Netzwerkbetriebs an externe Managed Service Provider. Sie erhoffen sich dadurch mehr Business-Agilität, erhöhte Sicherheit, Kosteneffizienz sowie neuen Raum für Innovationen, während sie die Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben. Laut Deloitte gaben bereits 2018 mehr als die Hälfte (56 Prozent) der CIOs an, dass sie in nutzungsbasierte IT-Dienstleistungen investieren werden, um Wissenslücken zu schließen, Innovationen zu unterstützen und Serviceleistungen zu verbessern.

Dazu passt das NaaS-Angebot von Axians wie angegossen, einige großen Kunden nutzen es bereits, etwa eine niederländische Bildungseinrichtung, bei der die Netzwerkexperten von Axians die LAN- und WLAN-Infrastruktur inklusive Kamerasystemen an 44 Standorten betreuen. Auch ein global agierender Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister vertraute den Betrieb seines gesamten Netzwerks Axians an.

Abgerechnet wird NaaS in lokalen Netzwerken im "pay pe-access"-Modus über die Laufzeit und im SD WAN mit "pay per use" auf Basis des Datendurchsatzes. Somit können Kunden je nach technischem Szenario ihre vormals fixe Kosten (Investitionen in eigene Netzwerke samt Betriebsressourcen) in einen Managed Service von Axians mit laufzeitbasierten Gebühren umwandeln.

Dabei garantiert der MSP seinen Kunden eine Netzwerk-Verfügbarkeit von bis zu 99,99 Prozent, wie der Axians-Deutschland-Chef Jacques Diaz betont. Christoph Bünnemeyer, Leiter Managed Services bei Axians Networks & Solutions, ergänzt: "Mit unserem Modell können unsere Kunden Konnektivität und Innovation abonnieren. Network as a Service ist wegen seiner Innovations-, Flexibilitäts-, Sicherheits- und Kostenvorteile die bessere Alternative zum selbst verwalteten Netzwerk. Es ist ein strategischer Schritt, der Unternehmen mehr Zeit für die Umsetzung ihrer digitalen Ambitionen verschafft."

