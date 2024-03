Die Verantwortung für die Produkte bei Deskcenter übernimmt Hoffman von Markus Gärtner, der seine Position als Vorstand Ende März 2024 aufgibt, danach aber das Unternehmen weiterhin beraten soll. Neuer Alleinvorstand wird dann Martin Schaletzky, der bereits seit April 2023 in dem damals noch zweiköpfig besetzten Führungsgremium agiert.

Mirko Hoffmann ist bereits seit 2019 bei Deskcenter tätig. Er begann im Consulting und war anschließend als Product Manager und Head of Product Management aktiv. Nun freut er sich darauf, Produktstrategie und Produktentwicklung bei Deskcenter in eine neue Richtung zu lenken: "Ich übernehme von Markus Gärtner ein hochmotiviertes Team und ein erstklassiges Produkt. In meiner neuen Aufgabe liegt mein Fokus darauf, den Funktionsumfang unserer modularen Lösungssuite auszubauen und diese um neue Key-Features und Produkte zu erweitern. Schon bald wird es dazu Neuigkeiten geben", sagt Hoffmann.

Als neuer CPO möchte er die Deskcenter Management Suite stärker als bisher an die tatsächlichen Kundenbedürfnisse anpassen. Ihm gehe vor allem darum, den Arbeitsalltag von IT-Managern und IT-Administratoren weiter zu vereinfachen. Die Deskcenter Management Suite hilft, all die IT-Prozesse zu automatisieren, die folgende Aufgaben zu erfüllen haben:

Hard- und Softwareinventarisierung

Patch- und Asset-Management

das Ausrollen neuer Betriebssysteme

Lizenzverwaltung

Mobile Device Management (MDM)

und Helpdesk

Martin Schaletzky, nun alleiniger Vorstand bei Deskcenter, erklärt die neue Aufgabenteilung: "Schon seit Anfang 2024 arbeitet Mirko Hoffmann mit dem bisherigen CPO Markus Gärtner zusammen. Damit ist für Mitarbeiter, Kunden und Partner ein reibungsloser Übergang gewährleistet", so Schaletzky weiter.

"Mit seiner Erfahrung und seinem Enthusiasmus wird Mirko Hoffmann als CPO maßgeblich zu unserem weiteren Wachstum und Erfolg beitragen", da ist sich der Deskcenter-Vorstand ganz sicher.

Der ISV aus Leipzig pflegt Vertriebspartnerschaften mit Systemhäusern mit ACP, Bechtle, Cancom, Software One und anderen. Den Channel betreute bis Ende 2022 Marit Hartung als COO (Chief Operating Officer).



