Der niederländische Peripherieanbieter Trust will seine Channel-Aktivitäten in Deutschland ausbauen. Die Zusammenarbeit mit neuen Distributoren wie Littlebit oder Ingram Micro, die Etablierung eines Partnerprogramms sowie die Ausweitung des Produktportfolios für neue Kundenzielgruppen sind Bestandteile dieser Strategie.

Auch personell stockt der Anbieter auf: Seit Anfang Dezember 2022 verstärkt Torsten Schmidtke das Vertriebsteam bei Trust in Deutschland. Die Erwartungen an den ehemaligen Logitech-Manager sind hoch: Er soll neben der Steigerung des Abverkaufes und der Visibilität der Marke Trust - inklusive der Initiativen "New Trust" und "CleverGreen" - die Betreuung von Schlüsselkunden und der Ausbau des Vertriebsnetzes vorantreiben. "Torsten Schmidtke verfügt über die Erfahrung und die Marktexpertise, die uns sofort weiterhelfen wird", so Gabriel Restaino, Director/ Head of DACH bei Trust.

Vertriebskanäle ausbauen

Schmidtke war bei Logitech unter anderem als Senior Key-Account-Manager tätig, wo er neben Multichannel-Partnern auch Onliner wie Amazon und Otto aufgebaut und betreut hat. Diese Expertise soll er nun bei Trust einbringen. Er habe bewiesen, dass er Entwicklungen frühzeitig erkennt und passgenaue New Business-Ansätze entwickeln kann, bescheinigt ihm Restaino. "Mit seiner positiven und professionellen Herangehensweise wird er unser Geschäft nachhaltig prägen und weiter ausbauen", erwartet sein neuer Chef.

Torsten Schmidtke nennt Trust eine "agile Marke" mit stark wachsenden Marktsegmenten für den hybriden Arbeitsplatz und Gaming-Zubehör. "Gemeinsam mit dem ganzen Team möchte ich die europäische Marktpräsenz von Trust weiter stärken und die einzelnen Vertriebskanäle für das hochwertige und moderne Produktportfolio für kreatives und produktives Arbeiten von Trust ausbauen", kündigt der neue Trust-Manager an.

Lesen Sie auch:

Jeroen Hoogland: Trust hat neuen CEO

IT-Zubehör: Trust vertreibt über Littlebit

Trust YVI+, Fyda Eco und Bayo Eco: Ergonomische Maus im vertikalen Design