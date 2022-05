Marius Steinke hat in seinem ersten Jahr beim TK-Distributor MichaelTelecom wohl einen guten Eindruck hinterlassen. Nach gerade einmal einem Jahr in der Marketing-Abteilung bei dem Grossisten aus dem Niedersächsischen Bohmte bei Osnabrück ist er nun in die neu geschaffene Position des Teamleiters Marketing aufgestiegen.

Oliver Hemann, Vorstand bei der MichaelTelecom, freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit Steinke: "Marius bringt alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit als Teamleiter Marketing in unserem Unternehmen mit und ist für uns, die Geschäftsleitung der MichaelTelecom AG, ein wichtiger Ansprechpartner", erklärt Hemann.

Vor seinem Einstieg bei MichaelTelecom vor gut einem Jahr war Steinke bereits während seines Jurastudiums als Werkstudent und als Digital Consultant bei der Osnabrücker Unternehmensberatung Eisq tätig. Dort entschloss er sich, künftig im Marketing zu arbeiten.

Lesen Sie auch:

Verkaufsaktion für Fußball-Fans: MichaelTelecom verlost Tischkicker

TK-Distributor: MichaelTelecom mit neuem Partnerprogramm

Das große Distributionsverzeichnis, Teil 3: Einkaufsquellen für Reseller - TK-Distributoren