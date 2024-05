Loefert ist bereits seit 2008 bei der Deutschen Telekom tätig, aktuell verantwortet er dort die Marketingkommunikation im Privatkundensegment "Mobilfunk-Endgeräte". Davor leitete Loefert den Channel bei der Telekom. Zu Beginn seiner Laufbahn bei dem Carrier war er für den Vertrieb, die strategische Ausrichtung und die Expansion der Telekom-Shops gesamtverantwortlich. Seine berufliche Laufbahn begann Loefert im Jahre 2000 als Unternehmensberater bei McKinsey, danach war er zwei Jahre lang für die Otto Group tätig.

In seiner neuen Rolle als Chief Marketing Officer (CMO) berichtet Loefert an Urs M. Krämer, den Geschäftsführer Commercial bei T-Systems. "Christian hat bei der Telekom Deutschland ausgezeichnete Arbeit geleistet. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn für T-Systems gewinnen konnten. Er ist ein erfahrener Top-Marketing-Manager mit Magenta im Blut. Darüber hinaus hat er umfangreiche Erfahrung in der Vertriebs- und Geschäftssteuerung. Ich bin überzeugt, dass unsere Marketingaktivitäten und unser Geschäft von seiner ganzheitlichen Kundensicht profitieren werden", meint Krämer.

Gleichzeitig verabschiedet der Geschäftsführer Commercial Loeferts Vorgänger Jussi Wacklin, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende Mai 2024 verlässt: "Ich danke Jussi für die geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren und wünsche ihm für die berufliche und private Zukunft alles Gute".

» Channel Excellence Awards Umfrage Welche Hersteller und Distributoren engagieren sich in besonderem Maß für den Channel? Das will die aktuelle Umfrage von ChannelPartner und CONTEXT herausfinden. Bewerten Sie jetzt mit und wählen Sie die Preisträger der Channel Excellence Awards 2025! Details zur Umfrage

Der neue Marketing-Chef freut sich bereits auf seine Arbeit bei der Telekom-Tochter: "T-Systems hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich gewandelt und ist zurück auf dem Wachstumspfad", meint Loefert. "Es reizt mich sehr, das Management-Team um Ferri Abolhassan dabei zu unterstützen, diesen Trend durch erfolgreiches Marketing in über 20 Ländern zu festigen."



Mehr zu T-Systems:



Unter den Top-25-IT-Dienstleistern Deutschlands

Ferri Abolhassan wird neuer Vorstand

Größter Auftrag in Dänemark

Kooperation mit Google Cloud