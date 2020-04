Am 1. April 2020 übernahm Florian Kränzle die Leitung der Marketingabteilung der Concat AG. Er folgt auf Thomas Nickisch, der diese Funktion seit 2016 ausübte und nach wie vor als Prokurist und Geschäftsstellenleiter für das hessische Systemhaus tätig ist.

Seit 2013 war Kränzle Marketingleiter bei der ACP Holding Deutschland. In diesem Kontext verantwortete er das Brand- und Change-Management sie die gesamte Kommunikation der ACP-Gruppe in Deutschland. Von 2006 bis 2012 sammelte der 49jährige Erfahrungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Investor Relations bei der Allgeier Gruppe, bei der Brain Force Software AG agierte als Pressesprecher.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre auf der Fachhochschule München war Florian Kränzle zunächst als Redakteur im Bereich Finanzen und Investment für unterschiedliche Medien tätig. Das PR-Handwerk lernte er bei zwei PR-Agenturen, für die er Kunden aus den Branchen IT, Pharma und Logistik betreute.

Als eines seiner wichtigsten Ziele bei Concat nennt Florian Kränzle die engere Verzahnung von analogem und digitalem Marketing: "Das klassische Marketing mit Events und Telemarketing ist ebenso wichtig wie die digitalen Kanäle. Ein weiteres wichtiges Anliegen von mir ist es, die Marke Concat attraktiver zu machen - für Kunden und Mitarbeiter."

Concat-Vorstand Olaf von Heyer freut sich bereits, für einen strategisch wichtigen Bereich einen Experten mit langjähriger Erfahrung gewonnen zu haben: "Florian Kränzle kennt nicht nur das Systemhausgeschäft, sondern beherrscht auch das gesamte Instrumentarium der Marketingkommunikation und ist dadurch eine große Bereicherung für die künftige Entwicklung unseres Unternehmens."