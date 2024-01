Michael Hagedorn ist bereits seit April 2018 bei Materna tätig, seit April 2022 als Mitglied des Vorstands und des Executive Management Boards. Zuvor war der Manager fünfeinhalb Jahre lang als Geschäftsführer bei dem Beratungsunternehmen Infora beschäftigt und dort unter anderem für IT-Projekte in großen Wirtschaftsunternehmen und Behörden zuständig. Von 2015 bis 2018 verantwortete Hagedorn als Geschäftsführer das Consulting-Geschäft der Software AG in Zentraleuropa.

Von März 1997 bis Ende 2014 agierte Hagedorn auf unterschiedlichen Positionen bei Sopria Steria und Mummert Consulting, seine berufliche Karriere startete er 1993 bei dem IBM-Partner Cegos Integrata.

Als CEO bei Materna setzt Hagedorn auf Innovation, neue Märkte und Gruppensynergien: "Die digitale Transformation haben wir bereits erfolgreich gestaltet und nun treten wir in eine neue Phase ein. Unser Ziel ist es, vielversprechende Marktchancen durch kontinuierliche Innovation, insbesondere bei der Künstlichen Intelligenz und durch die effektive Nutzung der Synergien in der Materna-Gruppe optimal zu nutzen. Dabei können wir auf ein gut eingespieltes Vorstandsteam und die engagierte Belegschaft vertrauen", so Hagedorn weiter.

Im Zuge der Neuorganisation des Materna-Vorstands kommt es zu folgenden Restrukturierungen:

Michael Hagedorn bleibt für das Vorstandsressort Public Sector zuständig und übernimmt zusätzlich die Verantwortung für das Corporate Development, Marketing & Communications, Employer Branding, Corporate Social Responsibility sowie für doen Tochtergesellschaften Materna TMT und Materna IPS

Uwe Scariot bleibt stellvertretender Vorstandsvorsitzender und verantwortet weiterhin das Vorstandsressort Cross Market Services, die Industrie-Einheiten der Materna SE sowie die Tochtergesellschaften csb und leoquantum

René Rüdinger bleibt Chief Financial Officer und übernimmt zusätzlich die Verantwortung für die HR-Organisation

Dem scheidenden Materna-Vorstandsvorsitzenden Martin Wibbe wäünscht der Aufsichtsratsvorsitzende und Firmengründer Winfried Materna alles Gute: "Im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder möchte ich bei ihm für seine Arbeit als CEO in den vergangenen vier wirtschaftlich sehr erfolgreichen Jahren herzlich bedanken. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg für seine persönliche und berufliche Zukunft."



