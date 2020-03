Der Thüringer Computerhersteller Bluechip hat mit dem BUSINESSline N1710p einen passiv gekühlten Industrierechner vorgestellt, der für den dauerhaften Einsatz rund um die Uhr geeignet sein soll. Das filterlose, passive Design verhindert zudem das Eindringen von Fremdpartikeln. Dazu kommt, dass der Hersteller alle Anschlüsse mit Staubschutzkappen versieht, so dass sich der N1710p auch für raue Umgebungen eignet, in denen normale PCs nicht lange überleben würden.

Als Basis verwendet Bluechip einen Intel Celeron N3350 mit zwei Kernen und einer Taktung von 1,1 GHz. Er wird von 4 GByte LPDDR3-RAM und einer 64 GByte großen eMMC begleitet. Zusätzlich kann eine M.2-SSD zur Speichererweiterung integriert werden. Die Grafikeinheit ist eine Intel HD Grafik 500.

An der Vorderseite verfügt der N1710p über einen USB-3.1-Anschluss. Dazu kommen an der Rückseite ein weiterer USB-3.1.Anschluss, einmal USB 2.0, zweimal HDMI sowie einmal Gigabit-Ethernet. An Funkschnittstellen unterstützt er WLAN 802.11 ac sowie Bluetooth 5.0.

Als Betriebssystem installiert Bluechip Windows 10 Professional in 64 Bit vor. Dank einer VESA-Halterung kann der N1710p auch an einer Wand oder an der Rückseite eines Monitors montiert werden. Das Gehäuse ist 15,4 Zentimeter breit, 3,2 Zentimeter hoch und 10,8 Zentimeter tief. Der Mini-PC ist ab sofort verfügbar. Die Garantie beläuft sich auf 36 Monate.