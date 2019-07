Vodafone startet am 4. Juli 2019 neue Tarife für Profi-Nutzer beziehungsweise Geschäftskunden. Die neuen Red-Business-Prime-Tarife gelten für weite Teilen Europas und beinhalten auch Gespräche von Deutschland ins Ausland. Ebenfalls enthalten sind VoLTEund Vodafone WiFi Calling (Telefonate über WLAN), eine kostenlose UltraCard (um den Tarif auch auf anderen Mobilgeräten zu nutzen; jede weitere Ultracard kostet aber extra) und den Malware-Scanner Secure Net. Vor allem aber können Sie in allen Red-Business-Prime-Tarifen volles LTE-Tempo nutzen. Damit sind theoretisch bis zu 300 Mbit/s im Downstream möglich.

Die so genannte „360° Europa-Flat“ ist in allen Red Business Prime-Tarifen enthalten. Damit macht es keinen Unterschied mehr, ob Kunden Telefonate innerhalb Deutschlands führen, in Europa unterwegs sind oder von Deutschland nach Europa kommunizieren. Die genannte „360° Europa-Flat“ umfasst also eine für Deutschland geltende Allnet-Flat (inklusive Daten) sowie eine Sprach- und Messaging-Flatrate (SMS und MMS) von Deutschland in das europäische Ausland (inklusive Schweiz oder Lichtenstein) und umgekehrt sowie von einem europäischen Land in ein anderes.



Wichtig: Da es sich um Business-Tarife handelt, kommt bei jeder Preisangabe noch die Mehrwertsteuer dazu!



Die neuen Red-Business-Prime-Tarife starten mit dem Red Business Prime Go für 29 Euro netto pro Monat inklusive 5 GB (Gigabyte) Datenvolumen für ganz Europa.



Bei Red Business Primewiederum sind 15 GB Datenvolumen enthalten. Der Preis: 39 Euro netto monatliche.

Red Business Prime Plusbietet 25 GB monatliches Datenvolumen für 49 Euro netto im Monat.



Der Top-Tarif ist Red Business Prime Unlimited mit unbegrenztem Datenvolumen in Deutschland und 40 GB in Europa für 79 Euro netto monatlich. Zum Vergleich: Der entsprechende Tarif der Deutschen Telekom, nämlich Business Mobil XP Plus,kostet 73,91 Euro netto im Monat.



