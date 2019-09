Anfang 2019 wurde Freudenberg IT (FIT), die Systemhaustochter des Freudenberg-Konzerns, an den kanadischen IT-Dienstleister Syntax verkauft. Derartige Akquisitionen haben meist einen regen Personalwechsel zur Folge, so auch bei der Freudenberg IT.

So ist unter anderem auch Boris Riemer von der Freudenberg IT zur Bechtle Clouds GmbH gewechselt. In Deutschlands größtem Systemhaus bekleidet Riemer die Position des Product Owners Cloud. Der Freudenberg IT hat Riemer fast zehn Jahre seiner Karriere geopfert.

Davor war Riemer fast fünf Jahre lang als Senior-Consultant bei der ft consult Unternehmensberatung AG tätig. Von 2001 bis 2004 arbeite der ausgebildete Bankkaufmann als Systemingenieur bei der syscovery solve & serve GmbH, einem Systemhaus in Mannheim. Anschließend absolvierte er ein Wirtschaftsinformatik-Studium an der AKAD-Fernuniversität.

