Beim ViewSonic VP3256-4K handelt es sich einen Monitor für anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf hohe Farbgenauigkeit und flexible Netzwerkkonnektivität legen. Der Neuzugang deckt 100 Prozent des sRGB-Farbraums ab, garantiert Pantone-validierte Farbtreue und bietet weitere Features, die bei der Bearbeitung von Grafiken, Fotos und Videos hilfreich sind. Dazu gehören ein SuperClear-IPS-Panel mit einer 4K-UHD-Auflösung, ein ergonomischer Standfuß mit Client Mount-Vorrichtung für einen Mini-PC sowie integrierte Lautsprecher und ein USB-Hub.

Docking-Features, CAD/CAM-Modus und 4K für maximale Detailtreue

Der neue Grafik- und Videomonitor verfügt über ein 32 Zoll großes Display mit einer UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 und ist damit die aktuelle Ergänzung zu den im Jahr 2021 vorgestellten 27-Zoll-Modellen VP2756-2K und VP2756-4K. Als Eckdaten bietet er eine Helligkeit von 350 cd/m² und einen nativen Kontrast von bis zu 1.000:1. Das Pantone-validierte Gerät stellt bis zu 1,07 Mrd. Farben dar, reagiert in fünf Millisekunden und deckt 100 Prozent des sRGB-Farbraums ab. Jedes Display wird ColorPro-geprüft und mit werkseitiger Kalibrierung ausgeliefert.

Der neue Bildschirm ist mit USB-Typ C, DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0 ausgestattet. Ein mit dem USB-C Kabel am Monitor angeschlossenes kompatibles Notebook wird mit bis zu 60 Watt versorgt, Bild und Ton werden wiedergegeben und die am Monitor angeschlossenen Peripheriegeräte erkannt. Der integrierte USB 3.2-Hub (1 up, 2 down) macht das Display zur praktischen Docking-Station und sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

OSD-Steuerung per Software

Die mitgelieferte vDisplay-Software erlaubt eine komfortable und einfache OSD-Steuerung sowie individuelle Bildschirmvorlagen für einfaches Multitasking, verspricht ViewSonic weiter. Der HDCP 2.2-Contentschutz gewährleistet die sichere Wiedergabe, Streaming und Abspielen von HD-Inhalten an allen Ports. Neben TÜV-zertifiziertem Blaulichtfilter und der Flicker-Free-Technologie wird die Ergonomie mit Verstellmöglichkeiten in Höhe, Drehung und Neigung sowie mit der bidirektionalen Auto-Pivot-Funktion ergänzt.

Der ViewSonic VP3256-4K ist ab sofort im Fachhandel für eine UVP von 819 Euro inklusive MwSt. erhältlich. Als Beitrag zur Investitionssicherheit spendiert ViewSonic dem Monitor fünf Jahre Vorabaustausch-Service.