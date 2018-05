Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH bietet mit kostenfreien Leihstellungen ab sofort einen neuen Service für Fachhandelspartner an. Interessierte Reseller sollen sich so über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen mit ausgewählten Dell EMC-Produkten vertraut machen oder sie direkt zu Vorführungszwecken für Kundengespräche nutzen können.

Aktuell stehen in Bergheim der Dell 55 Zoll Touch Konferenzraum-Monitor C5518QT sowie die Dell Wyse Thin Clients 3040 und 5060 zur Verfügung. Die Rückholung der Produkte nach Ablauf der Leihdauer erfolgt ebenfalls über Siewert & Kau.

Den Konferenzraummonitor liefert ein spezialisierter Dienstleister, der auch bei der Installation unterstützt. Zudem stellt der Distributor dem Reseller von der Bestellung, über den Auf- und Abbau, bis hin zu Fragen zum Support einen Ansprechpartner aus dem Siewert & Kau Competence Center zur Verfügung. Der Service ist komplett kostenlos.

Keine Kosten für den Händler

"Wir freuen uns, unseren Partnern mit diesem neuen Service einen weiteren Mehrwert anbieten zu können", erklärt Markus Hollerbaum, Geschäftsführer der Siewert & Kau Service GmbH. "Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass man die Vorteile eines Produkts oftmals erst erkennt, wenn man es in der Praxis ausprobiert hat. Auch die Beratungssicherheit bei komplexen Lösungen, so zum Beispiel im Bereich der modernen Arbeitsplatzkonzepte, kommt erst mit dem gewissen Know-how."

"In unseren Showrooms leben wir diesen praxisorientierten Ansatz bereits", ergänzt Hollerbaum. "Mit den Leihstellungen haben unsere Partner ab sofort nun auch die Möglichkeit, Dell EMC-Produkte in den eigenen Räumen zu testen beziehungsweise für Kundengespräche zu nutzen."

Interessierte Fachhandelspartner können sich direkt an ihren jeweiligen Ansprechpartner oder per Mail an dell@siewert-kau.de wenden, um Produktauswahl und Leihstellungsdauer zu besprechen.

