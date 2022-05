Die Neubesetzung wurde notwendig, weil Carsten Böckelmann Trend Micro überraschend im März 2022 in Richtung Turbonomic/IBM verlassen hatte (ChannelPartner berichtete). Sein Nachfolger heißt Christian Teich und kommt von CheckPoint.

Teich soll die strategischen Partner von Trend Micro in Deutschland (AWS, Google, Microsoft, IBM und VMware) betreuen und die Zusammenarbeit mit ihnen verbessern, um gemeinsame Businesspotentiale im Security-Markt auszuheben, heißt es aus offizieller Quelle. Er wird - wie vor ihm schon Böckelmann - an Christina Decker, Head of Channel and Alliances bei Trend Micro, berichten.

Die vergangenen dreieinhalb Jahre verbrachte Teich bei Check Point, wo er als Channel Account Manager agierte. Davor war Teich ein Jahr lang als Enterprise Account Manager bei dem Security-Anbieter Splunk beschäftigt. Von Mitte 2015 bis Ende 2016 arbeitete er als Senior Channel Account Manager bei Dell - mit Schwerpunkt auf Cloud und VDI.

Das halbe Jahr davor war Teich bei Symantec tätig - als Senior Partner Success Manager. Die 14 Jahre davor arbeitete er bei Citrix - zuerst als Sales Manager Germany West und zuletzt als Principale Partner Manager DACH (Deutschland, Österreich Schweiz). Seine Karriere in der IT-Branche begann Teich 1994 bei SAP.

