Damit verantwortet ein erfahrener Experte die Aktivitäten des Vertriebs- und Marketingteams von NorthC in Deutschland. Der frisch gebackene Director of Sales and Marketing soll die Expansion der NorthC-Rechenzentren im DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz) vorantreiben.

Fröse ist seit 30 Jahren in der IT-Branche tätig. Zu seinen Arbeitgebern zählten Unternehmen wie NTT Europe, Etix Everywhere, Vantage Data Centers und Colt Telecom. Damit ist der Wirtschaftswissenschaftler in der Rechenzentrumsbranche tief verwurzelt und bringt vielfältige Kenntnisse zu NorthC mit.

"Seit Jahren berate ich internationale Unternehmen, wie sie ihre digitalen Projektanforderungen am besten umsetzen können. Mit dieser Expertise möchte ich dazu beitragen, das Geschäftsmodell von NorthC in Deutschland zu etablieren und weiterzuentwickeln", so Fröse weiter.

Er wird an Frank Zachmann, Managing Director DACH bei NorthC, berichten, der wiederum große Stücke auf ihn hält: "Mit seiner hervorragenden Branchenexpertise unterstützt uns Marc Fröse in unserer Wachstumsstrategie. Sein umfassendes Know-how sucht seinesgleichen."

Zachmanns Ziele sind aber auch sehr ehrgeizig: "Wir haben die Absicht, zum führenden Anbieter regionaler Rechenzentrumsdienste in Nordwesteuropa zu werden". Das Wachstum in der deutschsprachigen Region soll dafür den Grundstock bilden.



