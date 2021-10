Nach zwischenzeitlichem Aderlass in Deutschland baut der Value Added Distributor (VAD) Exclusive Networks seine Mannschaft wieder aus. Dem Management gelang es, den erfahrenen Branchen-Profi Mike Cramer für die Position des Vertriebsdirektors in Deutschland zu gewinnen. Er übernahm diese Position am 1. Oktober 2021. Damit koordiniert Cramer das Vertriebsteam von Exclusive Networks in Deutschland. Er berichtet Marcus Adä, der seit dem 1. März 2021 als Geschäftsführer bei dem VAD tätig ist.

Sie beide kennen sich seit längerem und haben sich als Kollegen in diversen Unternehmen schätzen gelernt. "Ich bin sehr froh, dass wir Mike für uns in dieser Position gewinnen konnten", betont Adä. "Denn ich weiß sowohl um seine hervorragenden Kenntnisse im technischen Bereich als Security-Fachmann als auch um seine Stärken in der Führung und im Aufbau schlagkräftiger Teams. Unter seiner Leitung werden wir unsere Fachhandelspartner effektiver unterstützen können."

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

Cramer ist seit über 26 Jahren in der IT-Distribution tätig: Über 15 Jahre engagierte sich der Manager bei Ingram Micro, wo er zuletzt die Business Unit IT Security leitete. Zuvor verantwortete er dort in der Funktion als Senior Manager Advanced Solutions das IBM-Geschäft und spielte eine führende Rolle beim Aufbau des Solution Centers. Seine weiteren Stationen in der IT-Distribution waren TechData sowie bei Also (vormals Actebis).

Bei Exklusive Networks hat er sich Cramer klare Ziele gesetzt: "Wir wollen unseren Fachhandelspartnern die herausragenden Geschäftschancen des Marktsegments IT-Security durch die innovativen und disruptiven Lösungen unserer Herstellerpartner erschließen. Wir haben die Lösungen und wir verfügen über eine breite Range an Services, Möglichkeit und Fähigkeiten, unsere Partner zu unterstützen", so der der Vertriebsleiter in seiner Begrüßungsrede.

Mehr zu Exclusive Networks:

Börsengang im September 2021

Umsätze 2020

Subskriptionsplattform X-OD

Wasabi

Unruhiges Jahr 2019