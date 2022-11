Der neue Sales-Manager soll mit Partnern und Kunden in der DACH enger zusammenzuarbeiten. Bisher lag die Verantwortung des Axis-Vertriebs in Deutschland, Österreich, Schweiz in beim Mitteleuropa-Chef Philippe Kubbinga.

Als Manager Sales DACH verantwortet Galland den DACH-Vertrieb, und ist dabei vor allem für die Entwicklung, Ausgestaltung und Implementierung der Axis Sales-Strategie der Teilregion zuständig. Damit ist er Teil des mitteleuropäischen Managementteams und berichtet direkt an Philippe Kubbinga, Regional Director Middle Europe bei Axis Communications. Außerdem arbeitet er mit den Sales Manager-Kollegen auf EMEA-Ebene zusammen und ist im Austausch mit Corporate Sales in Lund.

Unterstützt wird er dabei unter anderem durch Thorsten Grimm, dessen Team für das End-to-End-Portfolio von Axis und damit für dessen Geschäft mit autorisierten Partnern verantwortlich ist. Diese Systemintegratoren und Reseller setzen vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen End-to-End-Projekte mit dem Vertrieb und Einsatz der Axis-Lösungen "Companion" und der "Camera Station" um.

Von Symantec über Samsung zu Axis

Max Galland ist bereits seit Mai 2022 an Bord und hat zum Beispiel schon beim Axis Partnertag am 18. Oktober in München eine aktive Rolle eingenommen. Der neue Sales-Manager verfügt über langjährige Branchenerfahrung und war zuvor in leitenden Funktionen bei verschiedenen internationalen Unternehmen der IT-Security- und Mobility-Branche im Bereich Channel-B2B-Vertrieb tätig.

Das Jahr vor seinem Einstieg bei Axis leitete er den B2B-Channel und den Retail-Vertrieb in Deutschland bei Samsung Electronics. Dabei lag sein Fokus im Bereich "IT & Mobile" auf Smartphones, Tablets und Notebooks sowie bei Samsungs Sicherheitslösung "Knox" und für das mobile Device-Management

Von 2017 bis 2019 war der 50-Jährige als VP Sales National Reseller & Partner Management bei der Bundesdruckerei für den Vertrieb der Sicherheitslösungen im Bereich der digitalen Identitäten verantwortlich. Das Jahr davor arbeitete Galland als Head of Sales and Marketing bei der F24 AG, einem SaaS-Anbieter für Ereignis- und Krisen-Management, Notfallbenachrichtigung und Business Messaging.

Seine Karriere in der IT-Branche startete der Diplompsychologe 2002 bei dem Software-Anbieter On Technology. Nach dessen Übernahme durch Symantec gelangte auch Galland zu dem ehemals führenden Security-Anbieter. Dort hatte er fast zehn Jahre lang verschiedene Vertriebspositionen im Channel (SMB, Distribution) inne. Es folgte ein halbjähriges Intermezzo als SMB Channel Sales Manager bei Check Point.

Nun freut sich Galland aber, die Vertriebsorganisation von Axis DACH unterstützen zu dürfen: "Eine engere Zusammenarbeit mit den Partnern, um technische Innovationen gemeinsam voranzutreiben und so komplexe Kundenanforderungen zu meistern, sehe ich als wesentlichen Treiber für unseren Erfolg in der DACH-Region."

Sein Chef Philippe Kubbinga freut sich, ihn im Team zu haben: "Max Galland verfügt über langjährige und tiefgreifende Erfahrung im B2B-Channel-Vertrieb sowie über ein umfassendes Netzwerk im DACH-Markt. Alle diese Eigenschaften und Erfahrungen, die er mitbringt, sind eine ideale Grundlage für unser strategisches Ziel, unsere Partner und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Zukunft intensiver zu unterstützen, um unsere Präsenz und unser Wachstum in diesen drei Ländern noch auszubauen."

Mehr zu Axis Communications:

Bei Allnet

Grimm sucht Partner

Neue Dome-Kameras

Neuer Trainer