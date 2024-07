Die Aquado AG setzt mit dem neuen Vorstand auch auf innovative Weichenstellung. In Erinnerung an den im August 2020 verstorbenen Firmengründer und ehemaligen Vorstand Frank Rühlicke, tritt nun dessen Sohn Cedric in die Fußstapfen seines Vaters. Volker Rühlicke, bis dato alleiniger Vorstand und seit 27 Jahren bei Aquado, übernimmt zukünftig die Position des Vorsitzenden und bildet zusammen mit Cedric Rühlicke das neue Vorstandsduo.

Zukünftige Führung im Doppel

Cedric Rühlicke hat zunächst erfolgreich eine Ausbildung als Anwendungsentwickler bei Aquado abgeschlossen. Danach fungierte er als Java/C#-Entwickler in Regensburg und erwarb als Database-Administrator in Würzburg profunde Führungsqualitäten, teilt das Unternehmen weiter mit.

"Wir begrüßen die große Erfahrung und Expertise von Cedric Rühlicke", erklärt der Vorstandsvorsitzende der Aquado AG, Volker Rühlicke, und ergänzt: "Er bringt Praxis und Managementerfahrung zugleich mit."