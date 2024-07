Der Abschied von Ratiodata im Februar 2024 erfolgte sehr überraschend, nun wurde bekannt, wo Martin Greiwe eine neue Position in der IT-Branche einnehmen wird: bei dem DMS-Anbieter d.velop. Dort wird der langjährige Ratiodata-Chef in den Vorstand aufgenommen, mit der Verantwortung für die Bereiche Vertrieb und Marketing.

Somit setzt sich die Führungsmannschaft der d.velop AG aus vier Playern zusammen:

Christoph Pliete, Unternehmensgründer und Vorstand

Rainer Hehmann, Vorstandsmitglied

Stephan Held, Finanzvorstand

Martin Greiwe, Vorstand Vertrieb und Marketing

Die d.velop AG entwickelt und vertreibt (auch über Partner) Software für die durchgehende Digitalisierung von Dokumenten- und Geschäftsprozessen, also Dokumenten-Management-Systeme (DMS). Mit Martin Greiwe als einem erfolgreichen und langjährig erfahrenem Vertriebsprofi soll der ISV (Independent Software Vendor) stärker als bisher wachsen.

Greiwe verfügt über fast 30 Jahre Berufserfahrung in der Software- und IT-Industrie. Zuletzt war er 20 Jahre für Ratiodata tätig und verantwortete dort als Vorstandssprecher die Key Accounts sowie die Beziehungen zu nationalen und internationalen Partnern. Die erste berufliche Station des Der Diplom-Wirtschaftsinformatikers war 1995 Siemens. Danach leitete der Münsterländer die IT-Organisationen in großen Handelsunternehmen (unter anderem bei der Metro).

d.velop-Gründer Christoph Pliete freut sich schon auf seinen neuen Vorstandskollegen: "Mit Martin Greiwe gewinnen wir einen ausgesprochenen Experten für den IT-Vertrieb. Er verfügt über ein exzellentes Netzwerk, kennt uns sehr gut und ist stets direkt und nah am Kunden. Seine Erfahrung und sein Ruf im deutschen IT-Channel sprechen für sich. Er denkt in langfristigen Dimensionen und ist strategisch orientiert, was sehr gut zu unserer DNA passt - Martins Wurzeln im Münsterland natürlich ebenfalls", so der d.velop-Vorstand weiter.

"Martin hat bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er langfristige Wachstumsstrategien erfolgreich vorantreiben und umsetzen kann", ergänzt d.velops Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Bäumer.



