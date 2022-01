Damit ist der 51-jährige unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und in Ungarn für den Vertrieb, das operative Geschäft und für die strategische Entwicklung verantwortlich. Auf dieser Stelle folgt Kläger Hartmut Thomsen nach, der SAP auf eigenen Wunsch verlassen wird. Er berichtet an Scott Russell, Mitglied des Vorstands bei der SAP SE.

Dieser dankt Hartmut Thomsen für über zehn Jahre "herausragende" Arbeit bei SAP und begrüßt freudig seinen Nachfolger: "Kläger ist mit der MEE-Region eng vertraut. Seine Ernennung gewährleistet dort einen reibungslosen Übergang und sichert deren weiteren nachhaltigen Umstieg in die Cloud", so Russell weiter.

Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in Reutlingen startete Kläger 1998 seine Karriere bei Volkswagen in Mexiko. Noch im selben Jahr wechselte er zu Arthur Andersen Management Consulting, wo er bis 1999 als SAP-Berater tätig war. Ab 2001 arbeitete Kläger IBM Deutschland - zunächst als Account Executive, später als Software Sales Manager. Ab Mitte 2007 leitete der Manger dreieinhalb Jahre den Software-Vertrieb im Bereich Manufacturing und Distribution bei Hewlett-Packard und übernahm danach für zweieinhalb Jahre als Country-Manager das gesamte Software-Services-Geschäft in Deutschland.

2012 wechselte Kläger zu SAP, wo er sechs Jahre lang als Mitglied der den Vertrieb für die Prozess-, Konsumgüter- und Services-Industrie verantwortete. Von 2018 bis 2020 war Kläger als COO und Head of Cloud für die Region Mittel- und Osteuropa bei SAP tätig. Die vergangene anderthalb Jahre leitete er als Geschäftsführer die Geschicke der der SAP Deutschland SE & Co. KG. Seinen Nachfolger auf dieser Position wird SAP in Kürze bekanntgeben.





