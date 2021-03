Seit geraumer Zeit bündelt Ebay die Neuerungen für seine gewerblichen Verkäufer zu jeweils einem Frühjahrs- und Herbst-Update. Nun wurden die Maßnahmen für Anfang April ankündigt. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Marketing-Möglichkeiten, die den Händlern zur Verfügung gestellt werden. Das betrifft zum einen das Thema Gutschein-Marketing: So haben Ebay-Verkäuferinnen und -Verkäufer mit einem Shop-Abonnement künftig die Möglichkeit, kostenfrei Gutscheincodes für ihre Angebote zu erstellen. Kunden können diese direkt bei der Bezahlung einlösen. Während die Couponing-Optionen bei Ebay nur sehe global gestaltet waren, können Händler nur ganz zielgenau über die Art des Rabatts (Betrag, Prozentsatz oder Mengenrabatt), das Sortiment und die Anforderungen an den Gutschein, wie zum Beispiel einen Mindestbestellwert, bestimmen. Auch können Verkäuferinnen und Verkäufer frei entscheiden, ob der Gutschein öffentlich bei Ebay angezeigt oder durch den Verkäufer nur ausgewählten Käuferinnen und Käufern zur Verfügung gestellt wird.

Die zweite große Änderung im Rahmen des Frühjahrs-Updates betrifft die Erstellung von Anzeigenkampagnen. Während Ebay-Händler diese bislang manuell pflegen mussten, gibt es nun ab Mitte April die Möglichkeit, Anzeigenkampagnen automatisiert zu erstellen. So können Ebay-Seller dann ausgewählte Angebote automatisch zu bestehenden Kampagnen hinzufügen oder aus diesen entfernen. Auch der gewählte Anzeigentarif lässt sich automatisch anpassen. Verkäuferinnen und Verkäufer können passende Filter wie Kategorie oder Preis auswählen und festlegen, welche Angebote automatisch beworben werden sollen.

Umsatzsteuer-ID wird Pflicht

Weitere Neuerungen betreffen das Verkäufer-Cockpit Pro der Ebay-Händler. In dieser Schaltzentrale für die gewerblichen Seller-Accounts führt Ebay im April weitere Neuerungen ein. So lassen sich mit dem neuen Tool "Terapeak-Insights" Daten wie Artikelmerkmale nutzen, um zur Warenbeschaffung besonders nachgefragte Kategorien und meistverkaufte Produkte zu identifizieren. Zudem gibt es eine neue Traffic-Berichtsfunktion, die Verkäuferinnen und Verkäufern ab sofort Kennzahlen liefert wie die Impressions in der Suche im Vergleich zu Impressions, die Angebote außerhalb der Suche bekommen, den prozentualen Anteil der Impressions, die von den Top 20 Suchergebnissen stammen sowie die globale prozentuale Veränderung bei Impressions für Ebay-Angebote. Eine neue Berichtsfunktion zur Angebotsqualität bietet schließlich detaillierte Empfehlungen auf Angebots- und Kategorieebene für die Optimierung von Angeboten.

Im Rahmen des Frühjahrs-Updates für Ebay-Seller weist der Online-Marktplatz zudem auf einige neue Regelungen zur Umsatzsteuerabführung hin. So müssen aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem 1. Juli 2021 alle Verkäuferinnen und Verkäufer, die sich in Deutschland für die Umsatzsteuer registrieren müssen, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) haben und diese in ihrem Ebay-Konto angeben. Dadurch entfällt ab dann die Verpflichtung zum Einreichen der Bescheinigung nach § 22f UStG in Papierform. Verkäuferinnen und Verkäufer, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden ab 1. Juli 2021 gesperrt.

Zusätzlich zu den aufgeführten Neuerungen gibt es im Rahmen des Frühjahrs-Updates noch eine Reihe kleinerer Änderungen. Einen Überblick darüber bietet Ebay in seinem Verkäuferportal.