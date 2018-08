Der auf Netzwerke und IT-Sicherheit spezialisierte US-Hersteller Palo Alto Networks will die Arbeit seiner Channel-Partner vereinfachen und die Akquise neuer Kunden erleichtern. Dazu hat er mehrere Änderungen an seinem NextWave genannten Partnerprogramm vorgenommen.

So haben Diamond- und Platinum-Partner nun die Möglichkeit, "Traps Specialized" zu werden und die Spezialisierung auf ihren Partnerstatus anrechnen zu lassen. Traps ist eine moderne Cloud-basierte Lösung zum Schutz der Endpoints in Unternehmen vor Exploits, Ransomware und anderer Malware. Außerdem hat Palo Alto Networks die Mindestbuchungsanforderungen für die NextWave-Spezialisierungen Traps, Traps Cloud, MSSP und Public Cloud beseitigt.

Des Weiteren wurde die NGFW-Firewall-Appliance (Next Generation Firewall) PA-3220 in die NFR-Promotion (Not for Resale) "Invest in Success" aufgenommen. Damit ist es möglich, bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Hardware-Produkte zu erhalten, um so leichter neue Kunden gewinnen zu können. Partner können diese NFR-Geräte interessierten Unternehmen zum Testen anbieten, damit sie die Security-Plattformen von Palo Alto Networks kennenlernen können.