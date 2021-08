Die Conet Technologies Holding GmbH aus Hennef begrüßt in diesem Jahr sechs Schulabsolventen zur Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration, fünf zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung sowie zwei zur Kauffrau für Büromanagement. Davon werden acht Azubis in Hennef arbeiten, zwei in Niederkassel und drei in der Berliner Dependance.

Als regionaler Arbeitgeber engagiert sich Conet schon seit Beginn der 90er Jahre für hohe Ausbildungsqualität. Das Beratungshaus ist Partner des ZDI-Netzwerks MINT und wurde 2019 mit dem Prädikat „Top Ausbildung“ ausgezeichnet. Dies belegen auch regelmäßig die Ergebnisse der Abschlussprüfungen, wo etwa Vanessa Tomaszewski ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement als Kammerbeste abschloss, teilt das Systemhaus mit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder 13 talentierte Auszubildende für unser Unternehmen gewinnen konnten“, sagt Anke Höfer, CEO der Conet-Unternehmensgruppe. „In Zeiten des Fachkräftemangels ist es umso bedeutender, neue Nachwuchskräfte zu finden, zu fördern und für eine IT-Karriere bei uns zu begeistern.“

Aktuelle Informationen über die Ausbildungsangebote von Conet finden interessierte Bewerber im Internet unter diesem Link.