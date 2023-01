Nach dem Verkauf des Consumer-Business an Sonova gehören dem neuen Executive Management Board von Sennheiser die Vertreter der drei Geschäftsbereiche:

Professional Audio

Business Communication

Gregor Neumann GmbH

sowie der Querschnittsabteilungen:

Supply Chain

Corporate Functions

Development

an. Gemeinsam mit den beiden CEOs Daniel und Andreas Sennheiser wollen diese sechs Board-Mitglieder die neuen strategischen Ziele der Sennheiser-Gruppe 2023 anpeilen:

Greg Beebe, Executive Vice President Professional Audio

Ron Holtdijk. Executive Vice President Business Communication

Ralf Oehl, CEO der Georg Neumann GmbH

Steffen Heise, CFO

Andreas Fischer, COO

Markus Redelstab, CTO

Peter Claussen und Thomas Weinzierl, die bisher für das Professional Business und die Supply Chain verantwortlich waren, werden im Laufe der Jahre 2023 und 2024 in den Ruhestand gehen. Bis dahin übergeben sie schrittweise ihre operativen Aufgaben und ihr umfangreiches Wissen an das neue Führungsteam.

Zum erweiterten Management-Team bei Sennheiser gehören ferner Yasmine Riechers und Mareike Oer, die für Bereiche Corporate Development sowie Brand & Corporate Communication verantwortlich sind.

"Mit der Integration der Geschäftsbereiche in das Executive Management Board rücken die unterschiedlichen Bedürfnisse unsere Kunden in den Fokus", erläutert Co-CEO Andreas Sennheiser, die neue Führungsstruktur. Die Aufnahme des Entwicklungsbereiches (Development, CTO) spiegelt seiner Meinung nach die gestiegene Bedeutung von wider. Durch die Verzahnung aller zentralen Funktionen (Supply Chain, Finanzen und Produktentwicklung) mit den Geschäftsbereichen sollen Synergien geschaffen werden.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass starre Hierarchien in der Unternehmensführung überholt sind. So wie wir als Co-CEOs gemeinsam die Gesamtverantwortung für unser Familienunternehmen tragen, werden wir auch im erweiterten Management-Team den Weg gestalten", so Sennheiser Co-CEO Andreas Sennheiser.



