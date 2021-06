Die Zukunft der Arbeit ist hybrid, davon ist Microsoft überzeugt. Für produktive und flexible Arbeit sei es jedoch notwendig, dass Unternehmen ihre Organisation überdenken. Es bedarf eines neuen Modells für Menschen, Orte und Prozesse, so der Konzern, der dazu neue Funktionen in seinen Kollaborations-Suites Teams, Teams Rooms und Viva ankündigt.

Fluid Components - Zusammenarbeit im Fluss

Mit weiteren sogenannten „Fluid Components“ für Teams-Meetings, OneNote, Outlook und Whiteboard sollen Barrieren zwischen verschiedenen Apps abgebaut und die Kollaboration über Teams und Office-Apps erleichtert werden. Mit Hilfe der Fluid Components können gemeinsam Notizen erfasst, Inhalte gesammelt und Aufgaben in Teams, OneNote, Outlook und Whiteboard geordnet werden. Die allgemeine Verfügbarkeit folgt Anfang 2022.

Neue Chat-Funktionen sollen zudem die asynchrone Zusammenarbeit optimieren, sodass sich die Arbeit auch zwischen den Meetings fortsetzen lässt. Das Anpinnen einer Chat-Nachricht etwa gibt den Mitgliedern eines Chats jederzeit schnellen Zugriff auf wichtige Inhalte. Zudem wird es die Möglichkeit geben, auf eine bestimmte Chat-Nachricht zu antworten und so den Kontext innerhalb der fortlaufenden Konversation zu erhalten. Die neuen Funktionen sind derzeit in der privaten Vorschau verfügbar und werden im Sommer ausgeweitet.

Mit Fluid Components in Teams-Meetings sollen das Erstellen einer Agenda, Notizen und Zuweisen von Aufgaben direkt im Meeting verbessert werden. Ebenso der Zugriff auf wichtige Inhalte, wann immer sie benötigt werden. Die Agenden, Notizen und Aufgaben aus dem Meeting legt Teams automatisch in OneNote ab. Live-Fluid Component in Whiteboard können Brainstorming und Diskussion voranzubringen oder etwa in Outlook E-Mails und Kalender die Verwaltung von Terminen, Notizen und Aufgaben über verschiedene Anwendungen hinweg vereinfachen, heißt es von Microsoft weiter.

Erweiterungen für Teams Meetings und Microsoft Teams Rooms

Gleichberechtigt teilnehmen – zu Hause, vor Ort oder unterwegs, lautet die Maxime für die Verbesserungen bei Teams Rooms. Mit „Front Row“ kommt ein Raum-Layout welches Interaktionen natürlicher wirken lassen soll und mehr Verbundenheit mit den Remote-Teilnehmern schaffe, so Microsoft. Um Menschen aus dem Homeoffice besser mit einzubeziehen, erhält Teams Rooms neue Videolayouts, welche die Videogalerie auf mehrere Displays verteilen kann.

Als weitere Verbesserungen kündigt der Hersteller die Funktionen Live Reactions und Spotlight an sowie die Möglichkeit mehrere Videostreams und Chatblasen anzuheften. Über KI-Technologien soll in Zusammenarbeit mit den Herstellern Teams-zertifizierter Hardware die Sprachzuordnung und die Bildqualität der Akteure weiter optimiert werden. Auch die nächste Generation von Teams für Surface Hub erhält weitere Besprechungsfunktionen und Steuerelemente, wie eine modernisierte Meeting-Ansicht, Szenen für den Team-Modus sowie PowerPoint Live.

Mit Whiteboard erweitert Microsoft die digitale Leinwand für die virtuelle Zusammenarbeit mit neuen Funktionen, die teilweise bereits jetzt für Teams, die Web-App und Android verfügbar sind. Damit sollen alle Beteiligten bestehende Inhalte auf das Whiteboard einbringen können. Neue Vorlagen sollen die Ideenfindung beschleunigen und es leichter machen den Beiträgen zu folgen.

PowerPoint Live erhält im Sommer die Funktion „Folie übersetzen“, die Präsentationen in der ausgewählten Sprache anzeigt. Per Ink-Funktion lassen sich zudem während der Präsentation Anmerkungen hinzufügen oder per „Laserpointer“ wichtige Punkte betonen. Über die mobile Teams App sind die Funktionen ebenfalls verfügbar.

Microsoft Viva: Neue Funktionen für mehr Wohlbefinden

Um Stress zu reduzieren und die Konzentration zu verbessern, sollen wenige Minuten Meditation mit Headspace helfen. Microsoft bringt dazu eine Auswahl an geführten Meditationen und Achtsamkeitsübungen in die Viva Insights App von Teams. Derzeit noch in Englisch, sollen bald weitere Sprachen folgen.

Viva Insights ermöglicht ebenfalls tägliche Fokuszeiten zu planen, um ungestört mit stummgeschalteten Team-Benachrichtigungen zu arbeiten. Darauf aufbauend, kommt im Laufe des Jahres ein Fokus-Mode in die Viva Insights-App. Er soll bei wichtigen Aufgaben helfen, mit Musik von Headspace und einem Timer in regelmäßigen Abständen geplante Pausen einzulegen.

Die Möglichkeit Ruhezeiten zu konfigurieren wird ebenfalls noch dieses Jahr integriert. Damit können außerhalb der Arbeitszeiten mobile Benachrichtigungen von Outlook und Teams stummgeschaltet werden – ebenso umgekehrt, die Benachrichtigungen in mobilen Teams- und Outlook-Anwendungen. Um die Erstellung von organisationsweiten Richtlinien zu unterstützen, wird dies durch die IT-Administration im Microsoft Endpoint Manager möglich sein.

Mehr Informationen zu den einzelnen Funktionen gibt es beim Hersteller unter den Links für Teams und Viva.