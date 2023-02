2022 entstanden, ist Trellix im Channel noch nicht wirklich ein Begriff, wie die jüngste Contex-Befragung unter mehr als 2.000 Resellern in Deutschland belegt. Die zwei Ursprungs-Companys von Trellix, McAfee und Fireeye, sind Stand heute (Ende Februar 2023), immer noch auf der deutschen Website in Form von zwei Partnerportalen sichtbar (siehe Bild unten).

Ein Klick auf das jeweilige Partnerportal führt zu einer Single-Sign-On-Anmeldesite von Skyhigh Security, also zu einem weiteren Security-Unternehmen des Trellix-Investors STG - alles sehr verwirrend.

Weltweite Channel-Initiative

Am 7. Februar 2023 hat Trellix ein globales Channel-Programm namens "Xtend" ausgerufen. Dieses soll ehemalige McAfee- und Fireeye-Partner in die Lage versetzen, die XDR-Plattform von Trellix effektiver als bisher an ihre Kunden zu verkaufen. Mit "Xtend" sollen Trellix-Partner natürlich auch ihre eigene Profitabilität erhöhen.

Darüber hinaus offeriert der US-Hersteller dem Channel vielfältige Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten - bedingt durch das eigene breite Produktportfolio:

End-Point-Security

Security Operations (SecOps)

Network Detection & Response (NDR)

Data Loss Prevention (DLP)

E-Mail-Sicherheit

Managed Detection & Response (MDR).

Damit Trellix-Partner all damit verknüpfte Lösungen und Services vertreiben können, setzt der Hersteller auf mehrere Maßnahmen:

• Ein einheitliches Partnerportal soll Partnern all die Informationen liefern, die sie für ihr Tagesgeschäft benötigen, also Materialien zur Vertriebs- und Marketingunterstützung, Informationen über ihren aktuellen Partnerstatus sowie ein Tool zur Erfassung von Geschäftsabschlüssen (Deal Registration)

• Trellix University zur technischen und vertrieblichen Schulung der Partner

• Programme zur besseren Rentabilität: Tipps und Tricks, um Margen zu erhöhen

• Unterstützung der Partner bei ihren Marketingaktivitäten, etwa bei Kundenevents und Akquisekampagnen

Ali Baghdadi, Senior Vice President und META-Chef (Nahost, Türkei und Afrika) beim Trellix-Distributor Ingram Micro lobt das Xtend-Partnerprogramm: "Es ist einzigartig in der Branche, weil es direkte Einblicke in die Channel-Entwicklung erlaubt. So können wir zu unseren Kunden (den Resellern: Anm. d. Red.) eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung aufbauen, indem wir ihnen Sicherheitsservices und -lösungen anbieten, die für sie wirklich essentiell sind. So können auch wir deutlich schneller wachsen. Wir freuen uns darauf, die Kooperation mit Trellix fortzusetzen."

Für Luca Brandi, den EMEA Channel Sales Director bei Trellix, kommt das Xtend-Partnerprogramms zu einem entscheidenden Zeitpunkt, weil sich die Sicherheitslandschaft derzeit stark verändert und immer neue Bedrohungen auftauchen: "Wir konzentrieren uns darauf, die Bedürfnisse unseres Channel-Ökosystems zu antizipieren. Wir wollen unseren Partnern die richtigen Elemente zur Verfügung zu stellen, damit sie profitabel wachsen und ihren Kunden eigene maßgeschneiderte Services anbieten können."

Trellix' Channel-Inititative Xtend adressiert alle Arten von Partnern: